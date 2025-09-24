Na RTV so povsem znoreli! Za leto 2026 pričakujejo iz državnega proračuna še dodatnih 13 milijonov evrov

Piše: G. B.

Potem ko je pravnomočna sodba potrdila, da je “depolitizirana” RTV Slovenija nezakonito odpustila Valentina Areha in izgnala novinarje Panorame, pa na javnem zavodu ne odnehajo. Čeprav so posledice njihove “depolitizacije” povsem jasne tudi na finančni ravni, očitno mislijo, da moramo vse njihove neumnosti plačevati kar davkoplačevalci.

Svet RTVS bo namreč danes obravnaval predlog izhodišč za programsko-poslovni načrt za leto 2026, ki vključuje tudi predlog izhodišč za finančni načrt. Če bo državni proračun zavodu glede na predlog novele zakona o RTVS nakazal 13 milijonov evrov, bo imel zavod 4600 evrov presežka. Če pa teh sredstev ne bo, pa bodo imeli skoraj 9,5 milijona primanjkljaja.

Uprava RTVS v predlogu izhodišč za finančni načrt za leto 2026 načrtuje presežek prihodkov nad odhodki, če bo državni proračun sofinanciral programe narodnosti in delovanje organizacijske enote glasbena produkcija v višini 13 milijonov evrov. Tako namreč predvideva predlog novele zakona o RTVS, ki ga je pripravilo ministrstvo za kulturo in je že bil v javni obravnavi. Ob tej predpostavki bi prihodki zavoda znašali 158.854.600 evrov, od tega prihodki od rtv-prispevka 108.650.000 evrov. Odhodki bi znašali 158.850.000 evrov, od tega stroški dela redno zaposlenih 100.675.000 evrov.

Pripravili pa so tudi projekcijo za primer, če iz državnega proračuna ne bodo prejeli omenjenih 13 milijonov evrov, ampak samo 2,5 milijona evrov za sofinanciranje programov za narodnosti. Po tej projekciji bi prihodki znašali 145.616.600 evrov, odhodki pa 155.026.600 evrov. Primanjkljaj bi tako znašal 9,4 milijona evrov.

Uprava zavoda v predlogu izhodišč za programsko-poslovni načrt za prihodnje leto sicer navaja, da želi vzpostaviti enoten uredniški sistem, ki bo povezoval ekipe televizije, radia in digitalnih vsebin. Poleg tega načrtuje prestrukturiranje zavoda, da bosta učinkovitost poslovanja in produktivnost večji.

A vse to je zgolj pripovedka o jari kači, saj nenasitna RTVS že vse od tedaj, ko so jo prevzeli “pravoverni” kadri, dobesedno fehta vlado za denar. Letos maja so tako rekoč razglasili alarm, češ da javnega zavoda RTVS ne bo več, če jim vlada brž ne priskrbi dodatnih 8,5 milijona evrov. Očitno pa se s tem ni strinjal finančni minister Klemen Boštjančič, ki je za TV dnevnik dejal: “Odgovornost predvsem vodstva je, da procese in stroške prilagodi prihodkom, ki jih imajo. Javni zavod RTV potrebuje celovito prestrukturiranje svojega poslovanja.” Po drugi strani je obljubil, da bodo vsi javni zavodi dobili sredstva, ki jim po zakonu pripadajo.

Pri vsem tem pa bode v oči, da skuša dodatne milijone vodstvo RTVS pripeljati v svoj “hlev” predvsem na podlagi financiranja programskih vsebin s področja narodnosti, pri čemer pa ni nobenih garancij, ali bo ta denar res porabljen v ta namen ali pa bodo z njim lepo sproti “krpali luknje” v celotni RTVS. Dokler bo na voljo proračunski denar, ga bodo na RTVS lahko “srali”, ne da bi komun odgovarjali …