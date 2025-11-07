Na Ministrstvu za zunanje zadeve naj bi vladalo veliko razburjenje zaradi povezav z Moskvo

Piše: C. R.

Na Ministrstvu za zunanje zadeve (MZZ) naj bi se pojavljali očitki o kadrovskih odločitvah, ki so povzročile precejšnje nezadovoljstvo med zaposlenimi. Razlog za to je zaposlitev Vlaste Jeseničnik, nekdanje novinarke RTV Slovenija in dopisnice iz Moskve, ki je bila po odhodu iz medijev zaposlena na slovenskem veleposlaništvu v Moskvi.

Ne gre le za sporno kadrovsko odločitev, temveč tudi vprašanje, ki sega v sfero osebnih interesov, saj naj bi partner Jeseničnikove imel podjetje v Moskvi, kar bi lahko pomenilo konflikt interesov. Od naš vir nam je povedal, da bo ta primer kmalu postal znan širši javnosti. Po informacijah, ki so prišle iz virov na MZZ, pa se pojavljajo tudi druge, podobne zgodbe. Jeseničnikova je namreč po poročanju nekaterih virov v preteklosti bivala v stanovanju, katerega stroške naj bi pokrivali Rusi, kar je le še povečalo domneve o spornih povezavah.

Poleg tega se pojavljajo vprašanja tudi glede drugih kadrovskih odločitev v MZZ. Med drugim naj bi bila hčerka Milana Brgleza, nekdanjega vodje slovenske diplomacije, hitro napotena na ambasado v Moskvo. Nekateri menijo, da so to poteze, ki so v nasprotju z dolgoročno politiko kadrovanja, saj naj bi na MZZ prišli številni mladi kadri brez ustreznih izkušenj, predvsem iz vrst SD.

Mnogi na MZZ pa opozarjajo tudi na kadrovske pritiske znotraj stranke SD. Ena od najbolj zgovornih zgodb je primer Štromajerja, strankarskega kadra, ki je na sporen način prejel stalno zaposlitev na MZZ. Brez diplomatskih izkušenj je bil imenovan za pooblaščenega ministra, sedaj pa se govori, da je bil postavljen na pomemben položaj v enem od sektorjev MZZ, da bi se ga kasneje težje odstranilo. Vse to kaže na rast napetosti znotraj ministrstva, kar bi lahko imelo dolgoročne posledice za notranje delovanje in ugled MZZ.