Mladinini strokovnjaki ugotovili, da dolge čakalne vrste niso plod nesposobne vlade, ampak nepotrebnih operacij!!??

Piše: Celjski glasnik

Ko pride do branjenja vlade Roberta Goloba, nekaterim medijem, kot kaže, ne zmanjka idej in vedno in vedno znova razlog za alarmantno stanje najdejo v drugih, ne pa v nesposobni vladi.

Tokrat so našli rešitev za dolge čakalne vrste in kot kaže po njihovem zato ni odgovorna vlada, ampak zdravniki, saj so na Mladini prepričani, da imamo nepotrebne operacije, ravno tam, kjer imamo najdaljše čakalne dobe.

Vas bolita koleno ali kolk? Kličite Mekino. Bolečina v prsih ob naporu? Kličite Mekino. So za otroka svetovali operacijo mandeljev? Ja, zdaj že veste, kličite Mekino. Mekina, Mladina. Pred klicem se ni potrebno posvetovati z zdravnikom ali farmacevtom. https://t.co/R3GaiAi14P — Samo Vesel, dvoživka in parazit (@SVesel) January 21, 2026

Dejansko verjeli ali ne, so se na Mladini prelevili v strokovnjake za področje zdravstva in to zgolj iz razloga, da bodo lahko branili Roberta Goloba in njegovo vlado. Tako so sedaj v omenjenem mediju ugotovili, da bi lahko bil razlog za dolge čakalne dobe v nepotrebnih operacijah, ki se pri nas izvajajo na določenih področjih.

Vsem strokovnjakom in ljudem, glede na takšno pisanje zdravnik Samo Vesel sporoča. “Vas bolita koleno ali kolk? Kličite Mekino. Bolečina v prsih ob naporu? Kličite Mekino. So za otroka svetovali operacijo mandeljev? Ja, zdaj že veste, kličite Mekino. Mekina, Mladina. Pred klicem se ni potrebno posvetovati z zdravnikom ali farmacevtom.”