Mladi zdravniki: “Dokler boste molčali, bodo ljudje čakali in umirali v čakalnih vrstah, ki jih ni ustvarila narava, ampak politika.”

Piše: Celjski glasnik

Na eni strani obljube, samohvala, na drugi strani pa realno stanje v našem zdravstvenem sistemu.

Kako resna je situacija, nenazadnje pokaže dejstvo, da celo v Delu priznavajo, kako zdravniki danes delajo po načrtu iz davnega leta 1985, a to ni ovira, da se tako ministrica Valentina Prevolnik Rupel kot predsednik vlade Robert Golob ne bi hvalila z odličnim javnim zdravstvenim sistemom. Dejansko stanje pa je takšno, da ljuddje zaradi dolgih čakalnih dob dobesedno umirajo.

In ker tega nihče na vrhu ne pove, naj bo zapisano tukaj:

⁉️ministrica za zdravje @MinZdravje , zakaj ne priznate, da čakalne dobe niso zgolj posledica pomanjkanja zdravnikov, ampak tudi posledica planskega sistema, kjer pacient ni kupec, ampak številka v tabeli?

⁉️Direktor… — Mladi zdravniki (@MladiZdravniki) September 25, 2025

Kako neurejen je slovenski javni zdravstveni sistem in kdo je odgovoren za to stanje, so lepo pojasnili v združenju Mladi zdravniki: “In ker tega nihče na vrhu ne pove, naj bo zapisano tukaj: ministrica za zdravje @MinZdravje, zakaj ne priznate, da čakalne dobe niso zgolj posledica pomanjkanja zdravnikov, ampak tudi posledica planskega sistema, kjer pacient ni kupec, ampak številka v tabeli?”

V nadaljevanju so v združenju še zapisali: “Direktor ZZZS, zakaj branite monopol, ki pomeni, da ljudje čakajo mesece, čeprav je denar zbran in zdravniki pripravljeni delati? Predsednik vlade @vladaRS, zakaj še vedno vodimo zdravstvo po pravilih iz 80. let, če na drugih področjih prisegate na konkurenčnost in inovacije? Dokler boste molčali, bodo ljudje čakali in umirali v čakalnih vrstah, ki jih ni ustvarila narava, ampak politika.”

Čeprav številke ne lažejo, je predsednik vlade Robert Golob še vedno toliko zagledan sam vase, da verjame in ljudi prepričuje, kako nam domnevno njegove uspehe zavida cel svet. Tudi javni zdravstveni sistem, ki je v fazi kolapsa je po njegovem prepričanju in prepričanju ministrice Valentine Prevolnik Rupel dobro delujoč, hkrati pa za nedelujoč zdravstveni sistem v resnici namenjamo astronomske vsote.

Prepričujejo nas iz vlade, da je vzhodnonemški gospodarski model boljši od zahodnonemškega. Celo v SFRJ temu nihče resen ne bi verjel. Danes pa takšni vladajo. https://t.co/c2ix1hpxMx — peter jancic (@peterjancic) September 26, 2025

Kot razkrivajo na portalu Zdravstvo.si, Švicar denimo nameni letno 8,4% denarja za zdravstvo ali dve plači. Medtem, ko Slovenec nameni kar 14% ali 3,4 letne plače za zdravstvo. Pri tem še opozarjajo, da denimo v Švici za zdravstvo namenijo 1,4 plače manj na leto, a zato prejmejo takojšnjo zdravstveno oskrbo, v Sloveniji pa mesto v čakalni vrsti. Zdravnik Samo Vesel pa ob tem poudarja, da nam verjetno tudi to zavidajo v Švici.

“Prepričujejo nas iz vlade, da je vzhodnonemški gospodarski model boljši od zahodnonemškega. Celo v SFRJ temu nihče resen ne bi verjel. Danes pa takšni vladajo,” dodaja k številkam Peter Jančič.