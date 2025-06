Mirovna pogajanja v Istambulu: Dogovorili so se le glede izmenjave ujetnikov in trupel

Ukrajina in Rusija sta se na včerajšnjih pogajanjih dogovorili samo o novi obsežni izmenjavi vojnih ujetnikov – 1000 za 1000, oziroma 1200 za 1200 -, je po srečanju v Istanbulu povedal vodja ukrajinske delegacije in obrambni minister Rustem Umerov. Ruska stran je zavrnila predlog za brezpogojno prekinitev ognja in predlagala delno, dva do tri dni trajajoče premirje, kar je za Ukrajino nesprejemljivo.

“Dogovorili smo se, da bomo izmenjali vse hudo ranjene in hudo bolne vojne ujetnike. Druga kategorija so mladi vojaki, stari od 18 do 25 let,” je dejal Umerov. Dodal je, da bosta strani izmenjali tudi po 6000 trupel padlih vojakov.

Potrdil je, da so od Rusije prejeli memorandum s pogoji za mir, ki ga bodo preučili v tednu dni. Dejal je, da so se pogovarjali tudi o morebitnem predsedniškem srečanju, ki bi se ga poleg ukrajinskega in ruskega predsednika utegnil udeležiti tudi njun ameriški kolega Donald Trump, navaja BBC.

Vendar pa so rusi zavrnili možnost srečanja Zelenski – Putin.

Ruski memorandum s pogoji za mir sicer še naprej zavrača brezpogojno trajno ustavitev ustavitev ognja, rusi zahtevajo, da postane uradni jezik ruščina, in še naprej zahtevajo, da jim Ukrajina prepusti štiri regije, da se odpove članstvu v NATO in da na ukrajinske tla ne stopi nobena evropska ali druga vojaška sila v smislu garancij za mir. Praktično zahtevajo, da postane Ukrajina ruska vazalna država, podobno kot je Belorusija.

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je ponovil, da je pripravljen gostiti srečanje predsednikov. “Moja največja želja za obe strani je, da bi se v Istanbulu ali Ankari sestala tako Vladimir Putin kot Volodimir Zelenski in da bi na njuno stran pripeljal celo gospoda Trumpa, če se bosta strinjala,” je dejal. Ob tem je napovedal, da bo Turčija sprejela ukrepe, ki bi omogočili organizacijo takega srečanja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Da je na vidiku nova obsežna izmenjava ujetnikov, je medtem ob robu srečanja voditeljev vzhodnega krila Nata v litovski prestolnici Vilnius povedal tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. “Ključ do trajnega miru je jasen, agresor ne sme prejeti nobene nagrade za vojno,” je poudaril ob tem.

Po besedah člana ukrajinske delegacije Sergija Kislice je ruska stran na pogovorih v luksuznem hotelu v palači Ciragan zavrnila ukrajinski predlog za brezpogojno prekinitev ognja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Sergij Kislica je na svoji FB strani včeraj takole komentiral ruski mirovni memorandum:

“Psihologi bi morali ugotoviti, ali gre za odmetavanje sramu ali krivde. Videti je, kot da gre za uporabo obrambnega mehanizma, pri katerem Rusija projicira lasten sram in krivdo na druge. To je način, kako preusmeriti pozornost od lastnih občutkov neustreznosti in krivde.

V bistvu gre za obrnjeno stran prelaganja krivde: svojega „memoranduma“ pred srečanjem v Istanbulu niso hoteli deliti, ker naj bi se bali uhajanja informacij, samo zato, da bi ga nekaj ur po tem, ko so ga dali v preučitev ukrajinski delegaciji, posredovali TASS. Nič čudnega, da je ruski pesnik in diplomat Tjutčev zapisal: „Ni uma, ki bi razumel Rusijo …“

Isti Tjutčev, ki je vztrajal: „Med Rusijo in Zahodom ne more biti zavezništva ne zaradi interesov ne zaradi načel. Mi, Rusi, se moramo vedno zavedati, da so si načela, na katerih stojita Rusija in Evropa, tako nasprotna, tako vzajemno zanikana, da je življenje enega mogoče le za ceno smrti drugega.“

Nič čudnega, da današnji ruski diplomati pripravljajo takšne memorandume in jih puščajo v javnost v strahu, da bi jih kdo razkril. Veliko sreče pri razumevanju Rusije!”