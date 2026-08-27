Mir na Bližnjem vzhodu se ne more doseči zgolj z nekimi izjavami

Piše: G. B., STA

Mir na Bližnjem vzhodu ne bo dosežen z izjavami, je danes v izjavi ob srečanju z diplomati na Brdu pri Kranju dejal zunanji minister Tone Kajzer, potem ko je Slovenija nedavno blokirala skupno izjavo EU, s katero bi obsodili načrte Izraela o širitvi naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Kajzer se je zavzel za “tiho diplomacijo”.

Tone Kajzer, ki danes in v petek na Brdu pri Kranju prvič gosti tradicionalni posvet slovenske diplomacije, je v odgovorih na novinarska vprašanja komentiral polemike, ki spremljajo slovensko blokado skupne izjave EU z obsodbo načrtov Izraela o širitvi naselbin na zasedenem Zahodnem bregu.

Poudaril je, da je Izrael demokratična država, ki se pripravlja na volitve, dodatne izjave pa v tem trenutku v “zelo pregretem političnem ozračju” ne bi prinesle dodane vrednosti oziroma “ne bi spremenile situacije na terenu”.

“Veliko izjav je že bilo danih, malo je pa bilo učinka, in naš pogled na to je, kar govorim od samega začetka, da moramo delovati skozi tiho diplomacijo in na ta način vplivati na dogajanje,” je povedal Kajzer.

Diplomate je sicer danes ob prvem dnevu dvodnevnega srečanja poleg Kajzerja nagovoril in z njimi razpravljal predsednik vlade Janez Janša, pri čemer v nasprotju s preteklimi leti nagovora tokrat nista bila odprta za medije.

Kajzer je v izjavi po razpravi z diplomati izpostavil krepitev odpornosti ob številnih varnostnih izzivih v mednarodnem okolju, pomen gospodarske diplomacije ter krepitev konkurenčnosti in učinkovitosti Evropske unije, na katero je vezano slovensko varnostno okolje.

Omenil je, da je na posvetu diplomacije danes na programu še srečanje s predsednikom DZ Zoranom Stevanovićem, ki ga je zunanji minister opisal kot “pomemben element pri delovanju zunanje politike”.

Glede morebitnih zunanjepolitičnih neskladij med vlado in Stevanovićem, denimo pri odnosih z Rusijo, je Kajzer dejal, da “verjame, da smo v demokratični družbi in da predsednik DZ deluje z najboljšimi nameni”. Vlada pa se po njegovih besedah zavzema, da pride do trajnega miru, za kar je potreben tudi dialog.

Diplomate bo ob drugem dnevu srečanja v petek nagovorila in z njimi razpravljala predsednica republike Nataša Pirc Musar, popoldne pa nato še častna gostja – nova madžarska zunanja ministrica Anita Orban. V začetku prihodnjega tedna bo nato na Bledu potekal še 21. Blejski strateški forum (BSF).