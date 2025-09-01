Ministrica Alenka Bratušek se rada nastavlja kameram, za kaos na avtocestah pa kakor ni odgovorna!?!

Piše: P. J.

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek se rada kiti s tako imenovanimi infrastrukturnimi projekti in se ob otvoritvah ter zaključkih cestnih del rada nastavlja kameram. Ko pa spregovorimo o odgovornosti glede kaosa na avtocestah, pa s tem nima nič.

Tako smo lahko ministrico Bratušek videli danes na fotografijah, ki jih je na omrežju X objavil Dars in ob tem zapisal: “Danes smo skupaj z ministrico za infrastrukturo mag. Alenko Bratušek, županom Mestne občine Ljubljana Zoranom Jankovićem, direktorico Direkcije RS za infrastrukturo mag. Karmen Praprotnik in predsednikom uprave DARS mag. Andrejem Ribičem uradno odprli dograjen priključek iz predora Šentvid na Celovško cesto v Ljubljani”.

Z Darsom pa Bratuškova nima ničesar?!?

Seveda pa Bratuškova z Darsom nima ničesar, ko spregovorimo o odgovornosti glede razmer na slovenskih cestah v zadnjem letu ali dveh. Te bi lahko še najbolje opisali z besedo popoln kaos. Takšnih zastojev, kot smo jim zdaj priča na slovenskem avtocestnem križu, namreč ne pomni nihče.

Strokovnjaki ob tem opozarjajo, da bi bila nujna posodobitev avtocestnega križa, a na vladi in Darsu za kaj takega očitno nimajo nobenega posluha.

Med drugim tudi zato, ker se je vladna koalicija pred volitvami nevladnim organizacijam zavezala, da ne bo vlagala v ceste. Ceno za to pa zdaj plačujemo vsi.