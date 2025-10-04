Ministri sedanje vlade že iščejo “parkirišča” za nov mandat

Piše: Sara Kovač (nova24tv.si)

Vlada Roberta Goloba je v zadnjih tednih pospešila postopek imenovanj novih veleposlanikov. Med najbolj vidnimi je minister za kohezijo Aleksander Jevšek.

Interni razpis za mesta, kjer se mandati veleposlanikov iztekajo, je bil po besedah sogovornikov portala Info360 objavljen nekoliko prej kot običajno, saj želi Golobova koalicija postopke zaključiti pred spomladanskimi državnozborskimi volitvami. Nekatera veleposlaniška mesta bodo po neuradnih informacijah zasedena tudi s strankarskimi kandidati, ne le kariernimi diplomati.

Med že znanimi imeni naj bi bil SD-jev minister za kohezijo Aleksander Jevšek, ki naj bi se odpravil v Sarajevo kljub aferi s črno gradnjo v Prekmurju.

Ena najbolj občutljivih odločitev je izbira novega veleposlanika v Zagrebu, ki je ključno slovensko diplomatsko predstavništvo zaradi odnosov s Hrvaško in skrbi za več kot milijon slovenskih državljanov, ki vsako leto dopustujejo v tej državi.

Favorita sta po informacijah Info360 Ksenija Škrilec, povezana z nekdanjim predsednikom Milanom Kučanom, in Iztok Jarc, izkušen diplomat, ki je bil do nedavnega na stalnem predstavništvu Slovenije pri EU. Jarc je bil v času mandata v Bruslju udeležen v prometni nesreči, pri čemer je vozil avtomobil z modrimi lučmi, kar je sprožilo notranje pravno preverjanje, da bi lahko prevzel novo mesto.

Notranje kadrovske smernice sicer omejujejo več kot dva zaporedna mandata v tujini, čeprav obstajajo izjeme, kot je Stanislav Vidovič, ki je bil veleposlanik v Washingtonu in nato v Dublinu, poroča portal.

Druga imenovanja

Neuradno so že izbrani kandidati za več veleposlaniških mest, med njimi Marko Rakovec za Haag, Melita Gabrič za Rim, Mateja Norčič za Ženevo, Barbara Žvokelj za Kopenhagen, Natalia Al Mansour za Rabat, Sašo Podlesnik za Abu Dhabi in Miriam Možgan za Seul.

Portal še opozarja, da se v zadnjih letih pogosteje dogaja, da visoki politični predstavniki zamenjajo svoje funkcije za veleposlaniška mesta, kar pomeni odmik od profesionalnega kadrovanja diplomatov. Vrhunec pa je doseglo ravno v času Golobove vlade pod zunanjo ministrico Tanjo Fajon.

Ironija trenutne situacije je očitna: LMŠ, ki je pred volitvami leta 2022 kritizirala Janševo vlado zaradi “predvolilnega političnega kadrovanja v diplomaciji”, se je zdaj kot del Svobode znašla prav v tem položaju. Prej je bilo nehigienično, zdaj je dovoljeno?