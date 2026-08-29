Minister Rončević Domna Saviča poziva, da naj pokaže/dokaže, da je portal Necenzurirano neodvisen in profesionalni medij!

Piše: Celjski glasnik

Po tem, ko Robertu Golobu ni uspelo sestaviti nove vlade in se dokopati do davkoplačevalskega denarja, je angažiral svoje “najboljše” raziskovalne novinarje.

Ti se dnevno trudijo, da bi vse, ki se niso uklonili Robertu Golobu diskreditirali oziroma da bi o posameznikih pisali po njihovem najbolj zanimive raziskovalne zgodbe. Pri tem ni nobena izjema portal Necenzurirano, ki skrbi, da so predstavniki desnice dnevno po njihovem zaloteni pri nepravilnostih.

Spoštovani g. Savić, razumem. Pod težo tega neizpodbitnega dokaza priznam, da gre formalno za medij. Ali ima razvid tudi posebno rubriko, ki potrjuje neodvisnost in spoštovanje profesionalnih novinarskih standardov? 🙂 https://t.co/4MF0ZON6uT — Borut Rončević (@BorutRoncevic) August 24, 2026

Sedaj so za tarčo vzeli ministra Boruta Rončeviča, ki jih je seveda razhudil, ker je napovedal konec ideološkega izobraževanja po željah njihove levice. Sedaj je za njih pomembno, v katerih skupnosti naj bi bik član, in mu pripisujejo, da je bil član prostozidarjev. Na takšne navedbe se je Borut Rončevič odzval samo s tem, da gre za propagandne medije, s katerimi se ne želi ukvarjati in je seveda vprašljiva njihova deklaracija z medijem.

S to svojo izjavo je v zrak poslal Domna Saviča, za katerega je še kako znano, da gre za akterja levice in propangadista, ki Rončeviču očita, da je Necenzurirano registrirano kot medij. “Spoštovani gospod Savić, razumem. Pod težo teh neizpodbitnih dokazov priznavam, da gre formalno za medij. Ali ima register tudi poseben razdelek, ki potrjuje neodvisnost in spoštovanje profesionalnih novinarskih standardov?” Tako pa minister poziva samooklicanega novinarja, da poda jasne odgovore.