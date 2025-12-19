Minister Mesec na “žaru” interpelacije

Poslanci na današnji izredni seji DZ obravnavajo interpelacijo ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luko Mesca, ki so jo vložili v NSi in SDS. Vlagatelji ministru Mescu očitajo nesposobnost pri reševanju romskih vprašanj, pa tudi neučinkovito socialno politiko na sploh.

Vodja poslanske skupine NSi Janez Cigler Kralj je v dopolnilni obrazložitvi predlagatelja dejal, da je interpelacija logičen odgovor na pasivnost delovne skupine za obravnavo romske problematike in ministrstva pod vodstvom Mesca.

Očital mu je zavračanje razumnih predlogov prebivalstva občin na jugovzhodu Slovenije, ki desetletja, še posebej pa zadnja tri leta, trpijo zaradi nasilništva nekaterih lokalnih romskih skupin. “To dojemajo kot izjemno nepravičnost. Čutijo, da niso enaki pred zakonom,” je poudaril Cigler Kralj.

Pristojni v Ljubljani po besedah Cigler Kralja “v svojih palačah, v oblakih, umaknjeni od realnosti” ne čutijo stiske, jeze in travm lokalnega prebivalstva, zato je logično, da ne ukrepajo.

Vlada Roberta Goloba je sicer sprejela ukrepe za reševanje romskih vprašanj, je dejal Cigler Kralj, vendar poudaril, da pri tem ni šlo za odziv na stiske lokalnega prebivalstva, ampak za odziv zaradi reševanja politične kože.

Tudi v SDS so Mescu očitali predvsem pomanjkanje odgovornosti za reševanje situacije na jugovzhodu države. Poslanka Anja Bah Žibert je v dopolnilni obrazložitvi predlagatelja poudarila, da je ravno socialna politika povezana z varnostno. Varnostni ukrepi brez resnih socialnih programov namreč ne morejo prinesti trajne rešitve. Pričakovati bi bilo, da bi Mesec kot koordinator za romska vprašanja področji znal povezati.

Poudarila je, da prebivalci na jugovzhodu države ne živijo v soju projektov brez resne evalvacije na račun davkoplačevalcev, pa tudi ne od utopičnih pogledov na reševanje problema. “Živijo v stiski, ker jim ne zagotovite tistega, kar jim pripada po ustavi in zdravi pameti, torej spoštovanje zakonov za vse, občutek, da so pred državo vsi enaki in da se posameznim skupinam ne dovoli izkoriščati socialnih transferjev, ki z njimi nadomeščajo delovno aktivnost,” je poudarila poslanka.

Pri tem je dodala, da nihče ne krivi celotne romske skupnosti. Meni, da je kriv sistem, ki dopušča nastanek in rast nedotakljivih območij, pomemben del tega sistema pa je ravno minister Mesec. Očitala mu je še, da tudi v odgovoru na interpelacijo ni zmogel brez ideološkega predavanja o diskriminaciji, nestrpnosti in vseh možnih predsodkih.

Poslanec NSi Cigler Kralj je vsem resorjem pod vodstvom Levice očital “mehke ukrepe”, torej pripravljanje študij in piar namesto dejanskega ukrepanja tam, kjer je treba. “To vodi v neučinkovitost, ki se jo opazi že z Lune, iz vesolja, na vseh resorjih, ki jih vodi Levica,” je povedal.

Kot je dejal, resorji, ki jih pokriva Levica, še posebej uspešno delajo proti revnim in proti tistim, ki so socialno izključeni. Očital jim je nesposobnost pri urejanju področja dolgotrajne oskrbe in stanovanje politike.

Mescu pa je očital še, da je s predlogom dviga minimalne plače na 1000 evrov ravnal neodgovorno. Kot je dejal, bo s tem “kmalu pol Slovenije na minimalni plači, to pa ne sme in ne more biti naša perspektiva”.

Poslanci opozicijskih SDS in NSi so interpelacijo ministra Luke Mesca vložili po oktobrskem napadu v Novem mestu, v katerem je življenje izgubil 48-letni Novomeščan. Predlagatelji interpelacije DZ predlagajo, da ob obravnavani interpelaciji ministru izrečejo nezaupnico in ga razrešijo s funkcije.