“Merska enota asta se uporablja za ekvivalent 1,2 milijona evrov”

Piše: Celjski glasnik

Kot kaže, je v zadnjem obdobju ministrici za kulturo Asti Vrečko zelo ljuba številka 1,2 milijona evrov oziroma število zelo blizu tej vrednosti.

Zato uporabnik družbenega omrežja predlaga, da bi uvedli novo mersko enoto asta, ki bi bila ekvivalent številu 1,2 milijona evrov. In zakaj je temu tako?

Merska enota asta se uporablja za ekvivalent 1,2 miliona €. Primer uporabe: "Nova sodna palača na Litijski bo stala zgolj 6,4 aste, kar je zelo ugodno."

Ali pa: "Vrednost obnove zidanice Potočnikovega Korla, po domače Tavšarjevega ata, znaša nekaj manj kot 1 asta." https://t.co/9WeGMzSFq0 — Marko Juvančič (@MarkoJuvancic) August 25, 2025

Ministrica za kulturo, ki ljudi rada prepričuje, kako skromna je in kako skromno deluje njeno ministrstvo, v zadnjih dneh izredno rada podpisuje pogodbe o obnovitvi zgodovinskih objektov, vse obnove pa se gibljejo v razponu od 900 tisoč do 1,2 milijona evrov. In tudi v Celju ni bilo nič drugače. Tako je s tamkajšnjim županom Matijem Kovačem podpisala pogodbo o obnovi Stare grofije, kjer naj bi bila obnova vredna okoli 1,2 milijona evrov.

“Merska enota asta se uporablja za ekvivalent 1,2 miliona €. Primer uporabe: “Nova sodna palača na Litijski bo stala zgolj 6,4 aste, kar je zelo ugodno.” Ali pa: “Vrednost obnove zidanice Potočnikovega Korla, po domače Tavšarjevega ata, znaša nekaj manj kot 1 asta.” Tako je zapisal uporabnik družbenega omrežja ob zadnjih finančnih projektih ministrice Aste Vrečko.