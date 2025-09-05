Medtem ko Asta podpisuje milijonske posle za obnove zidanic, država ne najde denarja za nego šestletne deklice!

Piše: Celjski glasnik

Kako (ne)socialno vlado smo dobili z Robertom Golobom in Levico, dobili pa smo rdeči elitizem, kaže zgodba šestletne Karoline ter milijonski posli Aste Vrečko.

Medtem ko se Asta Vrečko baha s podpisi pogodb za več kot milijonske obnove zidanic, na drugi strani mama šestletne Karoline že več kot pol leta ostaja brez nadomestila za nego.

Milijone za zidanice imamo, za otroke pa ne. https://t.co/xjoYsW49wA — Tilen Majnardi (@TilenMajnardi1) August 31, 2025

Da mama majhne deklice, ki ima neozdravljivo gensko bolezen, je nenazadnje izdalo ministrstvo, ki ga vodi Astin strankarski kolega Luka Mesec. Kljub temu, da mala Karolina živi z neozdravljivo boleznijo in staršem pripada nadomestilo za nego, je zdravniška komisija ocenila, da naj bi se zdravstveno stanje deklici izboljševalo.

Tako imamo danes na eni strani starše deklice, ki ima neozdravljivo bolezen in na vsakem koraku potrebuje pomoč, ti pa ne prejmejo nekaj sto evrov na mesec. Na drugi strani pa imamo ministrico Asto Vrečko, ki zelo rada v zadnjem obdobju objavlja, kako je podpisala za več kot milijon evrov vredne projekte za obnove zidanic ter manjših objektov. Dejansko imamo državo dvojnih meril in državljanov!?