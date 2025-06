Mednarodna znanstvena konferenca Leto 1945 in konec druge svetovne vojne na Slovenskem

Piše: SCNR

Študijski center za narodno spravo je v sodelovanju s Slovensko matico organiziral dvodnevno mednarodno znanstveno konferenco z naslovom LETO 1945 IN KONEC DRUGE SVETOVNE VOJNE NA SLOVENSKEM. Konferenca je potekala na Slovenski matici, 13. in 14. maja 2025.

Leto 1945 brez dvoma spada med zgodovinske prelomnice 20. stoletja, saj so dogodki tega leta odločilno zaznamovali svetovno zgodovino v prihodnjih desetletjih, tudi slovensko. Njegova zapuščina na Slovenskem je bila ambivalentna; če je po eni strani prineslo dokončen zlom nacističnega režima in konec nemške okupacije slovenskega ozemlja, je po drugi strani to leto prineslo tudi nove množične kršitve človekovih pravic. Nasprotujoče si dojemanje dogodkov leta 1945 je bilo očitno že pri sodobnikih, saj je pri različnih delih prebivalstva sprožalo mešane občutke in reakcije: medtem ko je velik del prebivalstva navdušeno pozdravljal dokončno zmago partizanskih čet, se je poraženi del v slovenski državljanski vojni nanjo odzval z begom v tujino. Uveljavitev komunističnega režima je nato za več desetletij določila politično strukturo slovenskega ozemlja ter dolgo zacementirala tudi zgodovinsko obravnavo in kulturo spomina na leto 1945.

