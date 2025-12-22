Medijsko napihnjeno manipuliranje za odvračanje pozornosti od težav vlade

Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)

Naše medije so med korupcijsko afero vlade Roberta Goloba in ljubljanskega župana Zorana Jankovića že spet preplavili velikanski naslovi, kako je 8. marcu Nike Kovač, ki vodi tudi vladni svet za boj proti svobodi govora (sovražnemu govoru), uspel velik met, ko gre za dostopnost splavov v Evropi, kjer je s tem najmanj problemov na svetu.

Že avgusta sem opozoril, da mediji lažejo, ko kar naprej poročajo, kako je Niki Kovač uspelo zbrati milijon podpisov. 8. marec nikoli ni zbral milijon podpisov. Le čisto majhen delček tega so.

V Sloveniji to medijsko napihnjeno manipuliranje služi odvračanju pozornosti od težav vlade Roberta Goloba, ki se je te dni znašla še v dodatnem korupcijskem vrtiljaku. Na to opozarja v videu Zala Klopčič, ki ponuja alternativo Niki Kovač v slovenski politiki. Kot vrednoto namesto boja za pravico do splava, ki pri nas nikoli ni bila niti najmanj ogrožena, ponuja trud, da bi mladi lahko imeli čim več otrok, ker imamo s tem velikanske težave. Ena prvih potez, ki jo je sedanja vlada naredila ob čistkah in podrejanju medijev, je bila, da je ukinila urad za demografijo. Klopčičeva vodi tudi z osebnim vzgledom, ker bo po dokončanem študiju rodila. Tako opozarja, kaj se skriva za naslovi o “veliki zmagi” pri pravici do splavov:

V medijih Klopičevi posvečajo povsem drugačno pozornost kot Niki Kovač. Ni lažnivih naslovnic o tem, kako je zbrala milijon podpisov, ki jih ni. Ni osebnost leta in ne portretirajo je kot nesebično Marijo Terezijo, ki se brez vsake osebne koristi menda razdaja za druge. S proračunom, ki je Kovačevi v privatnem Zavodu 8. marec brez vsakega zaposlenega v času sedanje vlade poletel v nebo. Proti milijonu evrov letno. Od kod je denar, je prikrito. Plačuje pa s tem referendumske in politične kampanje.

Tveganje zlorab in korupcije je neznansko. Tudi vplivanja tujih držav. Mediji pa so tiho in celo v tem netransparentnem financiranju kampanj sodelujejo še z lastnimi vložki. Ker gre za politične aktiviste vladnih strank.

Iz Klopčičeve pa se kvečjemu norčujejo, kako ima lahko spolne odnose pred poroko in pozneje še, kako si drzne zanositi.

Podoben nizkoten odnos je na evropski ravni Nika Kovač pokazala do evropskega poslanca Mateja Tonina, ker si je drznil nasprotovati njeni “akciji” zagotavljanja več možnosti za izvedbo splavov v evropskih državah Poljakinjam in ženskam iz Malte. Nika Kovač je znana tudi kot velik podpornik Palestincev iz Gaze, kjer je splav absolutno onemogočen. A pomanjkanje pravic Palestink je doslej ni motilo. Nobene kampanje zanje doslej ni bilo opaziti, čeprav je zdravstveni sistem tam v preteklosti ves čas financirala tudi EU.

Ko gre za nezavezujočo resolucijo evropskega parlamenta, da bi ženskam iz Poljske in Malte zagotovili financiranje splavov v drugih evropskih državah, ki jo kot uspeh prikazujejo največji mediji, se javnosti zamolči vsebina, ki je v tem, da se z neobvezujočo resolucijo to še ne bo zgodilo. Če pa bo predlagan resen mehanizem, pa so težave lahko v evropskem svetu, kjer preglasovanje ni mogoče in lahko projekt ustavita Poljska in Malta. Če glasujeta proti.

V obeh državah imajo strahovite probleme z nizko rodnostjo. Problem niso splavi. Otrok ni. Še veliko večje težave imajo kot mi, ki tudi izumiramo.

Kakšen je položaj na Poljskem in na Malti ni težko ugotoviti. AI (Grok) pojasni: