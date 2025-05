Marija in Franc še vedno najpogostejši slovenski imeni

Piše: C. R., STA

Pregled imen po obdobjih rojstva v Sloveniji kaže, da ta postajajo čedalje krajša. Sedem odstotkov prebivalcev Slovenije je imelo ob začetku letošnjega leta tričrkovno ime, in sicer 68.093 žensk in 73.316 moških. Tretjina teh žensk so bile Ane. Med moškimi s tričrkovnimi imeni pa je bilo največ Rokov, in sicer 14 odstotkov, kažejo podatki Sursa.

Moški, poimenovani s tremi črkami, so imeli v povprečju 19,7 leta, ženske pa 31,9 leta, in sicer predvsem zaradi višje povprečne starosti prebivalk z imenom Ana. To poimenovanje namreč spada med t. i. zimzelena, saj nikoli ni izginilo z lestvice stotih najbolj priljubljenih imen. Če bi iz izračuna izločili vse Ane, bi bila tudi pri prebivalkah s tričrkovnimi imeni povprečna starost nižja (21,7 leta), so na Statističnem uradu RS (Surs) ta teden zapisali na svoji spletni strani.

Med ženskimi imeni s tremi črkami, ki jih ima vsaj 30 prebivalk, so bile v povprečju najmlajše tiste, ki jim je ime Dua (2,8 leta), Sia (4,9 leta) in Ota (šest let). Mlajše od 10 let so bile v povprečju še deklice z imeni Ava, Noa, Zoe, Nia in Una. Po drugi strani so imele najvišjo povprečno starost prebivalke, poimenovane Ida (64,7 leta), v povprečju so bile starejše od 50 let še ženske z imeni Ada, Ana, Ika in Eda.

Med najpogostejšimi moškimi tričrkovnimi imeni, ki jih ima vsaj 30 prebivalcev, so bili v povprečju najmlajši prebivalci z imenom Kan (6,4 leta), sedem let so imeli dečki z imenoma Nai in Ari, mlajši od deset let so bili še Art, Ruj, Noa, Kai, Lun, Mak in Naj. Najstarejšim je bilo ime Ale (58,9 leta), starejši od 50 let so bili v povprečju še Aco, Edo, Ivo in Edi.

Med 64.000 različnimi imeni, ki jih imajo prebivalci Slovenije, sta Marija in Franc še vedno najpogostejši. Sedem od desetih imen je unikatnih, šest imen pa je v Sloveniji tako pogostih, da je z njimi poimenovanih po več kot 15.000 prebivalcev. Gre za imena Franc, Janez, Marko, Andrej, Marija in Ana. Števili imen in priimkov se še naprej povečujeta. Na začetku letošnjega leta so imeli prebivalci Slovenije 64.258 različnih imen ali za 2.001 več kot pred enim letom, seznam priimkov pa se je podaljšal za 4.022, na 142.740.

Kar 71 odstotkov imen je unikatnih, torej takih, s katerimi je bil poimenovan samo po en prebivalec (23.245 ženskih in 22.231 moških), po drugi strani pa se šest imen, štiri moška in dve ženski, med prebivalci Slovenije pojavi najmanj 15.000-krat. Gre za imena Franc, Janez, Marko, Andrej, Marija in Ana. Če bi bila vsa imena razporejena enakomerno med prebivalstvo Slovenije, bi bilo enako poimenovanih 33 prebivalcev.

Najpogostejši ženski imeni ostajata Marija (43.035) in Ana (22.088). Število žensk s tema imenoma se je od lani sicer zmanjšalo za 1610 pri prvem in 478 pri drugem. Povprečna starost je pri Marijah 72,7 leta, pri Anah pa 53,2 leta. Od leta 1991 se je rodilo 800 Marij in 7122 An.

Pri moških je razlika med prvim in drugim najpogostejšim imenom manjša, in sicer je Francev (18.316) le še 762 več kot Janezov (17.554). V enem letu se je pogostost imena Franc zmanjšala za 698, imena Janez pa za 464. Franci so v povprečju stari 70,4 leta, Janezi pa 63 let. Od leta 1991 je bilo rojenih 71 Francev in 821 Janezov.

S seznama desetih najpogostejših moških imen je v enem letu izginil Jožef, na novo pa se je nanj uvrstil Peter. Med preostalimi imeni je Luka prehitel Antona. Na seznamu desetih najpogostejših ženskih imen pa ni bilo sprememb.