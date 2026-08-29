Mag. Igor Omerza, raziskovalec udbovskih arhivov in pisatelj: »Če se ne more odpovedati ‘sumljivi’ prijateljici, bi se morala odpovedati predsedniški funkciji ali pa vsaj prejemanju občutljivih podatkov«

Piše: Petra Janša

V intervjuju mag. Igor Omerza, eden največjih poznavalcev udbovskih arhivov in avtor več kot 30 knjig o temni strani naše zgodovine, opozarja na morebitne ruske vplive v predsedniški palači.

Ob sumih glede Viktorije Krivolucke, najboljše prijateljice predsednice Nataše Pirc Musar, in prepletanju starih udbovskih lovk z današnjim vodenjem države zahteva takojšnje ukrepanje in jasno izbiro med zasebnim in nacionalnim interesom.

DEMOKRACIJA: Gospod Omerza, na omrežju X ste zapisali, da je »ranjeni ruski medved postal naš smrtni sovražnik« in da »ni več prostora za naivnost ali dvome«. Ali Nataša Pirc Musar z dopuščanjem spornih proruskih kadrov v svoji bližini ogroža slovensko nacionalno varnost?

Mag. Igor Omerza: Analitični članek v Dnevniku je sprožil takšen sum. Predvsem gre za Viktorijo Krivolucko, najboljšo prijateljico naše predsednice. Krivolucka sicer odločno zanika, da bi bila ruska obveščevalka ali vpeta v rusko obveščevalno službo (Rusija ima v bistvu še vedno politično policijo!), vendar se od agentov tako ali tako ne pričakuje, da bi javno potrdili takšne sume. Ob tem dopuščam možnost, da se ji dela velika krivica, a žal indici kažejo na prepletanje naključij, za katera je težko verjeti, da so samo naključja.

Izjemno kritični ste bili tudi do izrednega državljanstva za Viktorijo Krivolucko, ki je bila »malo v zaporu, pobegnila s kraja nesreče, krivila sovoznico«. Kdo dejansko kadruje v predsedniški palači?

Predsednica – kdo ji pri tem svetuje ali vpliva nanjo, pa ne vem. No, pri neimenovanju guvernerja oziroma guvernerke Banke Slovenije je verjetno nanjo zelo vplival njen mož in poslovnež Aleš Musar. Glavni kadrovik v državi je sicer že po svoji uradni funkciji in moči aktualna vlada. Predsednica Pirc Musarjeva z Golobom ni bila v najboljšem sozvočju, kako bo sodelovala z Janšo, pa bomo še videli. Kar zadeva izredno državljanstvo, pa ni primerno, da ga je gospa Krivolucka prejela. Verjetno ji je bila kazen za hudo prometno nesrečo izbrisana, saj drugače sploh ne bi izpolnjevala pogojev. Toda stvari je treba gledati tudi vsebinsko. Prometna nesreča se lahko zgodi vsakomur, celo pobeg s kraja nesreče bi se lahko pripisal šoku, vendar pa je valjenje krivde na sovoznico zavestno in zavržno dejanje, ki nima nikakršnega opravičila. Bolj verodostojno bi bilo, če bi državljanstvo pridobila po redni poti, a to precej daljši in bolj zapleten proces. Tudi v Mladini, kjer je Krivolucka v intervjuju omenila prometno nesrečo, je pobeg in prenašanje krivde na sovoznico preskočila, novinar pa se na to ni odzval!

Celoten intervju si lahko preberete v tiskani izdaji Demokracije!

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