(INTERVJU) Mag. Domen Cukjati: “Zavestno delajo na tem, da Slovenija preneha biti država slovenskega naroda”

Piše: Andrej Sekulović

Z mag. Domnom Cukjatijem, kandidatom 3. volilne enote za poslanca SDS na območju Vrhnike, smo se pogovarjali o lokalni politiki, demografski krizi in pomembnosti svobode govora.

Nam lahko za začetek poveste zakaj ste se odločili za kandidaturo in kakšne so vaše dosedanje izkušnje na področju politike?

Za politiko sem se odločil pred dvajsetimi leti, pri starosti 29 let, ko sem se včlanil v stranko SDS in kandidiral za občinskega svetnika v občini Log-Dragomer. Kot zanimivost lahko povem, da sem edini občinski svetnik, ki to delo opravlja že od ustanovitve občine dalje.

V vseh petih mandatih naše občine je bila SDS v opoziciji. To seveda vpliva na delo občinskega svetnika, saj opozicija prevzame večino nadzorne funkcije. S ponosom povem, da smo uspeli skupaj s skupino občanov preprečiti izjemno škodljivo privatizacijo celotne občinske kanalizacije. Ja, prav ste prebrali. Sedanji župan je imel načrt in namen, da celotno kanalizacijo in čistilno napravo lastniško prevzame zasebno podjetje, ki bi potem 30 let izstavljalo povišane položnice občanom. S tem, ko smo preprečili to namero, smo občanom in občini prihranili 18 mio. EUR, kar znese na vsakega občana približno 4.700 EUR, za povprečno družino pa 18.800 EUR.

Kaj menite, da bi bilo treba v Sloveniji spremeniti na območju ureditve občin za večjo blaginjo in boljše življenje?

V pogovorih z župani opažam, da župane moti že splošen odnos države do občin. Država poskuša čedalje več obveznosti prenesti na občine, hkrati pa za te obveznosti ne zagotavlja sredstev. Posledično morajo občine jemati sredstva iz drugih postavk, pogosto iz postavke za razvoj in investicije. Primer so vrtci, kjer mora po zakonu občina sofinancirati ceno, ki jo plačujejo starši. Sedaj, ko se je dvignila minimalna plača, bodo šle cene vrtcev močno navzgor, kar bo dodatno obremenilo tako starše kot občino. Država niti staršem niti občinam ne bo namenila dodatnih sredstev, zato bodo morale občine to nadomestiti iz drugih postavk proračuna.

Glede na to, da kandidirate na Vrhniki, bi nam morda lahko povedali, katere so glavne zadeve v tej občini, ki bi jih bilo potrebno urediti ali spremeniti v prihodnjem mandatu?

Zadeve v občinah, v katerih kandidiram in na katere ima velik vpliv vlada, so vedno državne ceste, na primer projektiranje obvoznice mimo gradu Bistra, gradnja dela severne obvozne ceste skozi Obrtno cono na Vrhniki. Država je tudi odgovorna za obnovo stavbe sodišča na Vrhniki, ki ovira delovanje tržnice, za sofinanciranje kanalizacijskega omrežja v naseljih Bevke in Drenov Grič, za prenos zemljišča na Stari Vrhniki iz MORS na občino za potrebe gasilcev in severne obvozne ceste. Za vse naštete in še druge projekte je pomembno, da državo vodi razumna vlada razumnih ljudi, ki imajo stik z lokalni skupnostjo.

Ste družinski človek in imate tudi več otrok. Verjamete, da je za poslance in politike na splošno starševstvo kot izkušnja pomembno in na kakšen način?

Sem zelo odprt in svobodomiseln človek. Kljub temu, da imava z ženo kar sedem otrok, iskreno mislim, da nas različnost bogati. Seveda izkušnja starševstva prinaša koristne in globoke vpoglede in spoznanja, vendar tudi druge življenjske izkušnje, na primer samski stan, prinašajo določena življenjska spoznanja. Najpomembnejša pri tem se mi zdi sposobnost poslušanja in sodelovanja. Sposobnost, da si kot ljudje in kot politiki iskreno prisluhnemo, dobronamerno in hkrati kritično proučimo različne možnosti, na koncu pa sprejmemo najboljšo rešitev za vsak problem, ki ga rešujemo. In ja, različnost je pri tem prednost, ne ovira.

Kako ocenjujete trenutno demografsko politiko v Sloveniji?

Slovenija kot država po mojem mnenju zadovoljivo veliko sredstev namenja za otroke in družine. Ima pa sistem precej lukenj, neučinkovitosti in nesmiselnih rešitev, kar bi bilo potrebno urediti.

Povsem druga situacija pa je, ko govorimo o odnosu trenutne vlade na ta vprašanja. Ne samo, da ne priznavajo demografske zime in realne možnosti izumrtja slovenskega naroda, kar je vse znanstveno potrjeno, ampak celo zavestno delajo na tem, da Slovenija preneha biti država slovenskega naroda. Urad za demografijo je Golobova vlada takoj po nastopu mandata kar ukinila. To je tako, kot če bi tik pred napovedanimi poplavami odstranili nasipe ob reki. Jasno je, da to vodi v nesrečo.

Demografska zima je realni in dolgoročni problem države. Zaradi manjšega števila otrok bo v prihodnje na enega delavno sposobnega odpadlo čedalje več upokojencev, otrok in delovno nezmožnih članov naše skupnosti. Tisti zaposleni vsega tega bremena ne bo zmogel. Ogrožena bo stabilnost sistema, tako fizična sposobnost obrambe države, kot finančna vzdržnost pokojninskega in zdravstvenega sistema. Enostavno ne bo dovolj denarja in ljudi, da bi ti sistemi delovali. Isti problem imajo praktično povsod po svetu. Države, ki tega problema ne bodo naslovile, bodo postale kot divji zahod. Sistem se bo sesul, povečalo se bo število revolucij, nastale bodo anarhije ali diktature, ljudje pa bodo bežali v države, ki bodo ostale zdrave in urejene.

No, trenutna vlada skuša to vprašanje reševati kar z uvozom migrantov…

Drugi problem je naravnost nor odnos vlade do ilegalnih migracij ljudi, ki so civilizacijsko nezdružljivi z evropskim načinom življenja. V evropskem etosu je na primer posilstvo absolutno nesprejemljivo in zavržno dejanje. V neki drugi kulturi pa ne in to dvoje ne gre skupaj. Uvažanje in celo spodbujanje prihoda velikega števila ljudi, ki prikrivajo svojo identiteto in izvor, škodi vsem vpletenim. Škodi avtohtonim evropskim prebivalcem, kulturi in civilizaciji. Škodi tudi resničnim beguncem, ki resnično potrebujejo našo pomoč, ker se evropske države finančno in politično izčrpavajo s problemi nezakonitih migracij in ne zmorejo poleg tega pomagati še beguncem po svetu.

Tu je še uvajanje LGBT agende v učne programe. V luči tega in migracij nam morda lahko poveste kakšno družinsko politiko menite, da bi potrebovali?

Najprej se moramo zavedati, da je rojevanje in vzgoja otrok v skladu z vrednotami staršev osnovna človekova pravica staršev. Država nima pravice posegati v otrokov razvoj, če se starši s tem ne strinjajo. Otrok ne sme biti ali postati bojno polje med starši in državo. Starši in država bi morali biti partnerji in sodelavci, kar se vzgoje in dobrobiti otrok tiče. Zato je absolutno nesprejemljivo, da različni ideološko zelo obremenjeni aktivisti (npr. LGBTmfsdhfn) pod krinko pluralnosti in z državno zaščito direktno napadajo naše otroke proti naši volji. Gre za nasilje nad starši in otroki. Temu se bomo starši odločno uprli.

Na vašem X profilu imate ob vašem imenu zapisan »hashtag« #freespeech, oziroma svoboda govora. Verjamete, da je slednja trenutno ogrožena in zakaj je njeno zagotavljanje pomembno?

Gre za jasno vzročno-posledično povezavo:

svoboda govora => demokracija => osebna svoboda => gospodarski razvoj => prosperiteta posameznikov. Svoboda govora je temelj in zadnji branik vsake demokratične družbe. Ko pade svoboda govora, je demokracije in osebne svobode takoj konec. Ne kmalu potem, ampak takoj. Ko pade osebna svoboda, začne pešati gospodarstvo in posledično standard bivanja, saj zmanjka sredstev za ceste, zdravstvo, pokojnine, … Ko pade svoboda govora, država začne neustavljivo pot v Venezuelo. Priča smo več kot 100-letnemu eksperimentu, kam pelje ukinitev svobode govora. Primerjamo lahko države, ki so bile nekoč identične, po samo nekaj desetletjih po ukinitvi svobode govora pa so neprepoznavno različne: Vzhodna Nemčija vs. Zahodna Nemčija, Severna Koreja vs. Južna Koreja. V Evropi, po svetu in v Sloveniji je mnogo skupin in lobijev, ki aktivno delajo v smeri ukinjanja svobode govora. Seveda te svoje poskuse zavijejo v celofan in lepe besedne zveze, kot so »preprečevanje sovražnega govora« in podobno. Sliši se lepo, vendar gre direktno za poskuse ukinjanja svobode govora. Večina takih poskusov prihaja iz političnih strank leve usmeritve ali navidezno neodvisnih nevladnih organizacij. Izkaže se, da vse omenjene skupine po tihem ali na glas promovirajo socializem. In to je nevarno, ker socializem vedno vodi v diktaturo, nasilje, omejevanje vseh človekovih pravic in svoboščin, pogosto v pobijanje nedolžnih in tudi v materialno revščino vseh. To velja ne glede ali gre za komunistično verzijo socializma v Stalinovi SZ, nacionalistično verzijo socializma v Hitlerjevi Nemčiji ali Kim Jong Un-ovi verziji v S. Koreji. Vedno se konča zelo grdo. Zato je potrebno svobodo govora potrebno braniti do konca.

Govorila sva o spremembah, potrebnih na stopnji občin, katere spremembe pa vidite kot nujne na stopnji celotne države in katere so bile najbolj škodljive politike trenutne vlade?

Jaz razdelim naloge države na 3 sklope: gospodarstvo, državne storitve in svoboščine.

Gospodarstvo je edini vir dodane vrednosti, iz katere se financira vse v državi. Financirajo se plače v gospdarstvu in negospodarstvu, financira se razvoj za prihodnost, financirajo se vsa infrastruktura, tako občinska, zasebna kot državna, financirajo se državni sistemi, kot so sodstvo, vojska, policija, financirajo se javne storitve zdravstva, pokojninskega sistema in socialnih transferjev. Skratka, vse to vzdržuje gospodarstvo. Zato je strateškega pomena za državno oblast, da z gospodarstvom vodi konstruktiven dialog, gospodarstvu pomaga z odpravljanjem birokratskih ovir in gradnjo potrebne infrastrukture. Na tem področju je Golobova vlada padla, kolikor je dolga in široka. Vedejo se, kot da ali ne poznajo osnov ekonomije, ali pa imajo resnični namen sesuti gospodarstvo in bankrotirati državo. Sprejemajo zakone, ki neposredno škodijo gospodarstvu. To se že vidi na kazalnikih gospodarskega razvoja. In pazite, večina negativnih posledic Golobovih ukrepov sploh še ni zaznanih, saj bodo zaznani šele naslednje leto. Pa to še ni vse. Golobova vlada ima še veliko še bolj norih idej. Če jih uveljavijo, v Sloveniji ne več česa reševati. To ni govorjenje na pamet, zadaj so dejanske številke.

Drugi sklop so storitve, ki jih izvaja država. Naloga države je, da te storitve izjava čimbolj učinkovito in čim ceneje. Tudi tukaj je trenutna vlada padla. Zdravstvo je v dobesedno v razsulu. Obljubljali so v 30 dneh do specialista, namesto tega smo dobili več 100.000 ljudi, ki sploh nimajo osebnega zdravnika, pediatra ali ginekologa. Država je uvedla množico novih davkov in prispevkov, kot so obvezno dodatno zdravstveno zavarovanje ali prispevek za dolgotrajno oskrbo. Dvignila je obstoječe, kot so dohodnina in zaradi višje minimalne plače višji obstoječi prispevki za zdravstvo in pokojnine. Na ta način je država pobrala več kot milijardo več denarja ljudem in podjetjem, pa vendar je zdravstveni sistem v razsulu in bistveno slabše kot pred 4 leti. Človek se vpraša, kam gre denar? Sedaj, ko je jasno, da vrh države deluje po mafijskih metodah provizij in lobiranja, je jasno tudi, kam gre denar. Ponikne po kanalih korupcije. Ne samo, da Golobova oblast nič ne naredi v smeri preganjanja korupcije, ona sama deluje po teh metodah. Golobova oblast je korupcija.

Veliko se govori o tem, da so te volitve ključne za prihodnost Slovenije. Se strinjate s tem in zakaj mislite, da to drži?

Sedaj, ko je vsem, tudi največjim skeptikom, jasno, da državo obvladuje mafijska združba, ki državo vidi kot bankomat za svoje delovanje, imamo samo dve možnosti. Ali bomo na volitvah dobili povsem drugačno garnituro, ki se bo s korupcijo odločno spopadla in Slovenijo rešila mafije. Ali pa bomo dobili garnituro, ki že sedaj vlada. V slednjem primeru bo rop s strani te garniture tako velik, da se Slovenija verjetno ne pobere več. Gre za to, da se je mafijska združba do sedaj vsaj trudila prikrivati svoje delovanje. Od sedaj naprej ji to ne bo več potrebno, ker itak sedaj vsi vemo, kako deluje. Z neskončnimi količinami javnih sredstev in brez odpora medijev, sodstva, ustavnega sodišča, KPK, policije, tožilstva bodo dokončali totalni prevzem države. Potem pod krinko »preganjanja sovražnega govora« ukinejo še svobodo govora in utišajo socialna omrežja. Potem poti nazaj ne bo več.

Hvala za intervju, bi radi za konec še kaj sporočili našim bralcem?

Pozivam in vabim vse bralce, da gredo na volitve in glasujejo za to, da Slovenija ostane država slovenskega naroda in njenih državljanov, za napredek in razvoj, za delujoče javno zdravstvo, za ohranitev svobode govora. Edina opcija, ki to omogoča je desna opcija in sicer, SDS ali NSi+SLS+Fokus. Za Logarjeve demokrate ne vemo, kaj bodo naredili, zato glas za njih lahko pade kamorkoli. Vse ostale stranke, vključno z Resnico, pa so se zavezale skrajno levi koaliciji, ki bo nadaljevala, kar sedaj dela Golobova vlada. Pri Stevanovičevi Resnici se je potrebno zavedati, da gre za trojanskega konja. Obljublja desne rešitve, šli bodo pa zgolj in samo v levo vlado, kar pomeni, da obljubljenih rešitev seveda ne bodo uresničili. To so javno zaprisegli in celo notarsko overili. Torej, pojdimo na volitve in na demokratičen način rešimo demokracijo. Dokler jo še imamo.

Biografija

Mag. Domen Cukjati je slovenski lokalni politik in član SDS. Deluje predvsem na lokalni ravni v občini Log-Dragomer, kjer je bil izvoljen za občinskega svetnika. Na državnozborskih volitvah 2022 je kandidiral na listi SDS v 3. volilni enoti, na volitvah 2026 pa kandidira v volilnem okraju Vrhnika. Je oče sedmih otrok.