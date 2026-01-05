Levičarski teroristi zavili Berlin v temo in mraz

Piše: A. S.

Berlin je ta konec tedna doživel v eno najresnejših električnih motenj v zadnjih letih, potem ko je požar poškodoval ključne visokonapetostne kable in pustil na tisoče gospodinjstev in podjetij brez elektrike, ogrevanja in mobilne povezave.

Incident se je zgodil v soboto dopoldne v okrožju Lichterfelde na jugozahodu mesta, kjer so zagoreli električni kabli v bližini elektrarne. Požar so gasilci sicer pogasili hitro, vendar je bila škoda na kablih obsežna.

Policija in varnostne službe preiskujejo dogodek kot politično motiviran napad. Odgovornost naj bi prevzela skrajno levičarska skupina Vulkangruppe , ki je po poročanju nekaterih medijev svojo krivdo za napad objavila v spletnem pismu. Seveda gre za boj “proti fosilnim gorivom”, levo-zeleni teroristi pa so mnenja, da je njihovo dejanje v “javnem interesu”, čeprav so bili najbolj prizadeti običajni ljudje, ki so v času, ko so temperature v nemški prestolnici padle pod ničlo, zmrzujejo brez elektrike. Toliko o levičarskem boju za ljudstvo.

Berlin je tako pod izrednimi razmerami, saj naj bi bilo do 45.000 gospodinjstev in več kot 2.000 podjetij je bilo na vrhuncu izpada brez elektrike; število se je sčasoma zmanjšalo, vendar ostaja velik del prebivalcev v temi in mrazu. Zaradi izpada elektrike so bili prizadeti tudi osnovni storitveni sistemi – od interneta in mobilnih storitev do ogrevanja in transporta. Številne šole so morale prekiniti pouk, v mestu pa so odprli začasne ogrevalne centre in zavetišča za ljudi, ki so se znašli v nevarnosti zaradi možnosti podhlajenosti.

Berliški župan Kai Wegner je obsodil in označil za grožnjo javni varnosti, saj so med ogroženimi tudi bolniki, starostniki in otroci, skratka najbolj ranljiv segment prebivalstva. Poudaril je, da ta ekstremen napad ni protest proti politiki ali energijski politiki, ampak dejanje, ki namenoma kaznuje nedolžne ljudi.

Po poročanju medija SkyNews naj bi se elektrika popolnoma vrnila šele v četrtek.