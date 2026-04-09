Levičarji praktično nimajo možnosti, da bi vsilili svojega predsednika DZ

Piše: C. R.

Svoboda, SD in Levica bodo pred petkovim glasovanjem o predsedniku DZ danes na sestanku poslanskih skupin opravile posvet o tem, “kako bomo ravnali, koga bomo predlagali”, je po seji vlade dejal sokoordinator Levice Luka Mesec. Želijo si predsednika DZ, ki bo funkciji primeren, je dodal. Imen, ki jih preigravajo, ni želel razkrivati.

Imen možnih kandidatov za predsednika DZ Mesec še ni želel razkrivati. Koga bodo v trenutnem koalicijskem trojčku podprli, naj bi izvedeli na petkovi ustanovni seji DZ.

Spomnil je, da je po ustavi ta funkcija druga najpomembnejša v državi. “Tukaj je treba biti zelo pozoren na to, komu bomo zaupali to vlogo, ki ni samo častna, ampak je tudi zelo odgovorna,” je dejal. To je človek, ki je obraz slovenske politike in ki državo predstavlja tudi v tujini, je izpostavil. Ob tem je dodal, da se jim predsednik stranke Resni.ca Zoran Stevanović, ki se ga je med drugim omenjalo na tem mestu, “zdi popolnoma neprimeren”.

Glede na to, da koalicijska križanka še ni rešena, je po oceni Mesca možno tudi, da bi dobili le začasnega predsednika DZ. Potrebnih 46 glasov za izvolitev predsednika DZ in tudi mandatarja trenutno po njegovi oceni nima zagotovljenih nobena stran. “Je pa v tej zmedi, ki smo jo po volitvah dobili, treba iskati najboljše možne poti in na tem v Levici in Vesni delamo,” je dejal.

Da ni jasne večine, se je zelo jasno videlo tudi na sredinem kolegiju predsednice DZ, ko so imenovali predsednika in podpredsednika mandatno-volilne komisije DZ, je izpostavil Mesec.

Mesto predsednika mandatno-volilne komisije DZ je tako pripadlo stranki Demokrati, če bo to potrdil tudi DZ, jo bo vodil njihov poslanec Tadej Osterc. Mesto podpredsednika pa je pripadlo stranki Resni.ca. Glede na predlagani sklep, vložen v DZ, bo mesto zasedel njen prvak Zoran Stevanović.

“Kot kaže, je pred nami zelo dolg mesec in pol sestavljanja vlade, če bo to sploh uspešno,” je dodal. Ob tem pa v nasprotju s predsednikom SD Matjažem Hanom meni, da se desna vlada ne more sestaviti brez težav. Bi pa po njegovi oceni pomenila nevarnost, da bo “kaos, ki ga vidimo v svetu, pljusknil tudi v Slovenijo”. Aktualni mandat tako kljub uspehom Levice zapuščajo z mešanimi občutki, ker so volitve ustvarile to negotovost.

No, dejstvo je, da ima dosedanja koalicija le 40 glasov, potrebovala bi še najmanj šest glasov za izvolitev svojega kandidata za predsednika DZ. Vendarle pa je bolj verjetno, da bo sredinski blok iskal soglasje s SDS. Če je Stevanović kandidat za podpredsednika mandatno-volilne komisije, je verjetno, da bo kandidat nekdo drug.

Vlada Roberta Goloba se je danes sestala na zadnji redni seji, na kateri je odločala s polnimi pooblastili. S petkovo ustanovno sejo DZ ji bo namreč formalno prenehal mandat, do imenovanja nove vlade pa bo opravljala le še tekoče posle. Na ustanovni seji DZ bodo poslanci morali izvoliti tudi predsednika DZ, ki bo na tajnem glasovanju moral prejeti 46 glasov podpore.