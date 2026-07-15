Levi aktivisti niti ne znajo uporabljati slovenskega jezika, zahtevajo pa denar od vlade in financiranje njihovega nedela!

Piše: Celjski glasnik

Vsem levim aktivistom je skupno vsaj eno dejstvo in to je mentaliteta, da so oni edini, ki imajo pravico do državnega denarja, ter tisti, ki imajo pravico določati komu in kdaj se bo kakšen denar nakazal.

Ustrezajo pa jim tiste vlade, ki državljane, ki pošteno delajo “lupijo” skozi prispevke ter davke, hkrati pa ta prigaran denar državljanov namenjajo za njihovo nedelo, ki mora biti plačano za ugodno ter lagodno življenje.

Razbezali bi se kot podgane. https://t.co/ZTsYDFXGEX — Peter Stegnar (@PeterStegnar) July 11, 2026

In tako smo denimo lahko priča namesto protestov proti vladi, ki je zavajal in lagala o obrambnih izdatkih, proti vladi, ki želi spoštovati podpisane sporazume. Seveda tiči razlog v tem, da je lahko predhodna vlada s pomočjo manipulacij “oprala” več denarja, ki ga je lahko potem namenila za takšne leve aktiviste. Še največja bizarnost pa je, da ti aktivisti niti ne uporabljajo slovenskega jezika, seveda pa zahtevajo denar slovenskega delavskega človeka.

Na shodu proti NATU, ki seveda poteka pod okriljem slovenskih levičarskih aktivistov, ki jih nenazadnje podpira Levica, so zahtevali izstop Slovenije iz tega severno-atlantskega zavezništva. Hkrati pa od vlade zahtevali, da namesto za NATO in obrambo denar nameni njim, ker si po njihovem to zaslužijo. Vendar je še kako na mestu vprašanje, kakšna je njihova dodana vrednost, da bi si zaslužili denar človeka, ki osem ali več ur dela za njihovo nedelo!?