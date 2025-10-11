Letošnja Nobelova nagrada za mir je hud udarec za Levico

Piše: Moja Dolenjska

Norveški Nobelov odbor je včeraj podelil Nobelovo nagrado za mir. To je letos prejela vodja opozicije v Venezueli Maria Corina Machado. Kot je pojasnil odbor, ji je nagrado podelil za njeno neutrudno delo pri spodbujanju demokratičnih pravic za prebivalce Venezuele ter za boj za dosego pravičnega in mirnega prehoda iz diktature v demokracijo.

Odločitev odbora je predvsem udarec za Levico, ki že dlje časa odkrito simpatizira in sodeluje z venezuelskim diktatorskim režimom predsednika Nicolasa Madura in njegove komunistične stranke. Že leta 2015 je delegacija poslancev Levice na povabilo tamkajšnjega režima kar z vladnim letalom odpotovala na obisk Venezuele. Januarja letos pa je član sveta Levice in svetovalec za odnose z javnostmi na ministrstvu za solidarno prihodnost Primož Siter potoval na Madurino inavguracijo.

Madura sicer Venezueli s trdo roko vlada od smrti njegovega predhodnika Huga Cháveza leta 2013. Kljub gospodarskemu kolapsu, množičnemu izseljevanju prebivalcev in mednarodnim sankcijam Maduro trdno ohranja nadzor nad državo. Njegova vlada je pogosto obtožena zatiranja politične opozicije, omejevanja svobode medijev in manipulacij na volitvah.

Medtem ko se večina Venezuelcev sooča s pomanjkanjem osnovnih dobrin in visoko inflacijo, oblast v Caracasu ostaja neomajna. Mednarodna skupnost poziva k svobodnim in poštenim volitvam, toda Madurov režim za zdaj ne kaže znakov popuščanja.