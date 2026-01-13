(KOMENTAR) Izdajalci na skupnem kosilu

Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)

Izdaja. Tako je ta teden šefica Levice Asta Vrečko ocenila prestop Mateja Tašnerja Vatovca k SD Matjaža Hana.

Šef naše vlade in Svobode Robert Golob se je na izdajo v svojih vrstah odzval tako, da je politike Levice, SD, pa tudi Miho Kordiša, ki tudi uhaja, v torek povabil na kosilo, ob njih pa še kup strank z leve, ki bi na volitvah lahko prišle v parlament. Zgodilo se bo to kosilo na isti dan, ko Delcy Rodríguez namerava obiskati Washington. Rodríguezova je bila namestnica Nicolása Madure, ko so ga ameriški vojaki aretirali tako, da so v Venezueli povsem osramotili rusko protizračno obrambo, menda najboljšo na svetu, in sicer rusko vojaško tehniko, ki je v celoti in povsem odpovedala. Pozneje je Rodríguezova prisegla kot nova predsednica. Zdaj pa namesto k Vladimirju Putinu potuje v ZDA. Srečati se namerava z državnim sekretarjem Marcom Rubiom za ponovno vzpostavitev diplomatskih in drugih odnosov med državama. V Venezueli smo, po logiki levice, priča neskončno hujši izdaji kot je bila Vatovčeva. Maduro so izdali njegovi lastni. In prestopili k Trumpu. Na kosilo. Kjer bo Rodríguezova poskušala doseči vrnitev Madure. Ruska tehnika se je podobno kot v Venezueli osramotila že prej v Iranu, ko je tam vojaško posredoval Izrael.

Tašner Vatovec je v SD le okrepil starejše sile, ki so tam že dolgo proti Natu, za razorožitev naše vojske in za interese Palestine, ob katerih je ravno močno po prstih dobil iranski režim. V Iranu se tudi zaradi tega dogaja velika vstaja. Ljudstva. Poročajo o velikem številu mrtvih. Med protestniki.

Da so proti Natu in zahodni modernizaciji je nekoč pokojni Janez Kocijančič prepričal celo večino v SD in s to usmeritvijo po tem hudo izgubil volitve. Preobrat je pozneje izpeljal Borut Pahor, ki je z bolj evropsko usmeritvijo kot edini iz SD doslej dosegel relativno zmago na volitvah in vodil vlado. A sprememba je bila le na vrhu. Dejansko so se v lepem delu SD in na levi ves čas požvižgali na modernizacije. Zdaj gredo z Vatovcem spet v Kocijančičevo smer. Če ne celo v smer Madura.

Manjka le še, da bi se Hanu pridružil Miha Kordiš, ki še bolj brezkompromisno zagovarja komunizem, izstop iz Nata in Nicolása Madura, kot velikega reformatorja, ki je Venezuelo iz latinsko ameriške Švice uspešno spremenil v socialistično skupnost, kjer je vse v lasti vladajoče mafije povezane s trgovino z drogo. Madura je pravkar sicer razlastil ameriški predsednik Donald Trump, kar pred volitvami za vladajoče pri nas ni bila najboljša popotnica. Še manj pa, da Madurovi sodelavci zdaj gredo na kosilo v ZDA, kot da se ne bi nič zgodilo. In to, čeprav jih Trump ni niti okupiral.

Kaže, da so tam sami odkrili, da ZDA ponujajo več kot Rusija, ki je svojo veličino pokazala s pokoli upornih “bratov” v Čečeniji, Gruziji, Siriji… Najbolj odmevno pa v Ukrajini, kjer se jim je zalomilo, kjer so podcenili upor Volodimirja Zelenskega in Ukrajincev, ki težko pozabijo zgodovino brutalnega zatiranja. Ruskega.

Presenetljivo proti načrtom Rodríguezove, da gre na kosilo k Trumpu, pri nas ni nobenih protestov iz vrst tistih, ki se borijo za “ugrabljenega” Maduro s frazami ruskega zunanjega ministra Sergeja Lavrova. Še celo Iskra, to je aktivistični podmladek Mihe Kordiša, ki je v Ljubljani organizirala proteste v podporo Maduru, te izdaje v Venezueli ne omenja. Kot tudi ne izdaje Vatovca, ki je prestopil k SD, namesto da bi h Kordišu. Ni pa to državne RTVS, kjer so vladne stranke izvedle čistko po vzoru Venezuele ali Teherana, zmotilo, da ne bi o velikanskem protestu Iskre, na katerega bi naj je prišlo celo sto ljudi, obsežno in naklonjeno poročala. Tako:

Če prevedemo sporočilo državne televizije: smo za krvavi imperializem že uveljavljene diktature in od svoje vlade zahtevamo, da sankcije proti Izraelu razširi še na ZDA.

Presenetljivo na teh protestih še ni bilo zaznati podpore režimu v Iranu, ki je podobno uspešen kot je bil Madurov in kjer smo priča drugačnemu uporu ljudstva in mladih. Revščina, ki je posledica investiranja režima v pomoč Vladimirju Putinu, da z njihovimi droni in drugim izstrelki pobija Ukrajince, in v napade na Izrael, za kar so največji račun plačali Palestinci v Gazi, mladih v Iranu ni navdušila kot leve protestnike v Ljubljani. Dekleta ne skrivajo obrazov, čeprav je to v Iranu hudo tvegano celo, če ne bi kurile slik velikega verskega vodje. Tako:

Izdaje pri nas in po svetu niso nič neobičajnega. Pa tudi kosila partnerjev v izdajah pozneje.

Jesti je pač treba. Tudi če je ravno padel režim ali ti grozi selitev iz vladne palače po volitvah.