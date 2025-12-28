V tiskani izdaji Demokracije preberite: Koliko so nam vladajoči vzeli in koliko »dali«

Piše: Vida Kocjan

Golobova koalicija je ljudem vzela veliko, realna kupna moč pada tako pri zaposlenih kot upokojencih. Zaposlenim z minimalno ali povprečno plačo so Golobovi odvzeli od 2.000 do 3.600 evrov neto dohodka, upokojencem pa najmanj tisoč evrov. Ko se zdaj hvalijo z obvezno božičnico in t. i. obveznim zimskim dodatkom, je bolje, da se skrijejo v mišjo luknjo.

Vladajoča koalicija (Svoboda, SD in Levica) je kmalu po prevzemu oblasti 1. junija 2022 izničila spremembe zakona o dohodnini, ki ga je sprejela prejšnja vlada pod vodstvom Janeza Janše. S tem je bistveno posegla v neto dohodke zaposlenih. Hkrati je zvišala davek na najemnine, nato pa postopoma zviševala davke in uvajala nove.

Ob vsem tem stroški življenjskih potrebščin naraščajo, inflacija v njihovem času se je povečala za več kot 20 odstotkov. Ob tem so se cene hrane dvignile za kar 33 odstotkov. Poleg tega se zvišujejo cene stanovanj, energentov, storitev, oblačil in obutve. Slovenska gospodinjstva pa so v čedalje težji situaciji.

Življenjski stroški naraščajo, hkrati realne plače – razen nekaterim zaposlenim v javnem sektorju (ne vsem) − in pokojnine realno padajo. Pokojnine in plače zaposlenih v zasebnem sektorju so se v času te vlade realno znižale. Kupna moč večine prebivalcev se torej znižuje.

V času odgovora na poslansko vprašanje Suzane Lep Šimenko v začetku prejšnjega tedna je predsednik vlade Robert Golob govoril drugače. Zatrjeval je, da so se pokojnine in plače v času njegove vlade vseskozi realno zviševale. Kot smo pri njem že navajeni, je zavajal.

