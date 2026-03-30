Koliko bodo glasovi iz tujine ublažili izgube Svobode, SD in Levice?

Zadnji glasovi iz tujine, ki jih bo popoldan preštela državna volilna komisija, lahko nekoliko ublažijo izgube v primerjavi s prejšnjimi volitvami Svobode, SD in Levice (z Vesno).

A ker je teh zadnjih glasovnic relativno malo in se glasovi razpršijo, bo največji poraženec volitev po številu izgubljenih volivcev ostalo Gibanje Svoboda (skupaj s SAB in LMŠ) Roberta Goloba. Od leta 2022 so pred temi še zadnjimi glasovnicami izgubili 152.314 volivcev. V minusu sta se me strankami le še SD Matjaža Hana in Levica Aste Vrečko (in Luke Meseca), ki sta prav tako izgubili del volilnega telesa.

SDS Janeza Janše je že pred temi glasovi iz tujine v primerjavi s prejšnjimi volitvami pridobila 46.139 volivcev. Največ pa so pridobili Demokrati Anžeta Logarja, ki jih na prejšnjih volitvah ni bilo: 78.033 volivcev. Se je pa Logar skupaj z Golobom slabo odrezal, ko gre za oseben rezultat v primerjavi s stranko. Golob se je komaj prebil v državni zbor (na zadnjem mestu svoje stranke v volilni enoti), Logar pa je celo ostal izven državnega zbora. Edini med predsedniki strank, ki so v DZ.

Posebnost med strankami je Levica, ki ima kar dva predsednika ob Asti Vrečko, katere rezultat je prikazan v preglednici, še Luko Meseca. Mesec je bil uspešnejši od Vrečkove, zbral je 18,3 odstotka, Vrečko 14,7.

O tem, kako bodo vnesli in javno razglasili rezultate iz tujine so iz DVK sporočili: “Na spletni strani https://volitve.dvk-rs.si/dz2026/#/rezultati se bodo rezultati posodobili ob 18.30. Ker so nekatere seje sklicane tudi v popoldanskem času, do te ure morda še ne bodo vse komisije vnesle rezultatov v aplikacijo. Zato se bo stran ponovno posodobila jutri, 31. 3. 2026, okoli 10.00.”