Kolesarska dirka po Španiji: Hud padec našega kolesarskega šampiona Tadeja Pogačarja

Piše: STA, C.R.

Osma etapa kolesarske dirke po Španiji od Pucola do Xeraca (171 km) je bila usodna za slovenskega asa Tadeja Pogačarja. Slednji je dobrih 30 km pred koncem grdo padel in zaradi poškodbe rame predčasno sklenil Vuelto. Ravninska etapa, ki bi morala za kandidate za skupno slavje miniti mirno, je presenetljivo pripadla Francozu Bryanu Coquardu.

Kandidati za skupni seštevek bi morali pred zahtevno nedeljsko gorsko etapo danes relativno mirno in sveže preživeti dogajanje v okolici Valencie, a se je dobrih 30 km pred ciljem vse spremenilo po padcu na levi strani ceste.

Hud padec Pogačarja na ravninski etapi

Tadej Pogačar je bil povsem stisnjen ob rob, nato pa ga je nenadoma zaneslo v desno, kjer se je naslonil na enega od kolesarjev in grdo padel čez krmilo. Za zdaj podrobnosti nesreče še niso znane, prav tako ne, ali je 27-letnik s Klanca zapeljal čez rob ali kakšno oviro. Je pa bilo takoj po padcu jasno, da jo je do danes vodilni v seštevku huje skupil, potem ko se je prijel za okrvavljeno ramo. Nekaj ran je imel tudi po obrazu in komolcu. Sprva je še skušal nadaljevati, a je sam odkimal z glavo. Zdravstvena služba ga je z reševalnim vozilom, v katerega je splezal sam, odpeljala v bližnjo bolnišnico.

❌El esloveno Tadej Pogacar abandona la #Vuelta2026 tras su caída a 32 kilómetros de la línea de meta en la etapa 8 con final en Xeraco. 📺Sigue en DIRECTO los últimos kilómetros #VueltaRTVE29a en Teledeporte y @rtveplay 🔴https://t.co/zr72vqETBh pic.twitter.com/KnHG69yx8H — Teledeporte (@teledeporte) August 29, 2026

V skupno vodstvo je tako napredoval Španec Enric Mas, ki ima pred drugouvrščenim Slovencem Primožem Rogličem natanko minuto naskoka, na tretjem mestu je zdaj Avstrijec Felix Gall z zaostankom 1:11 minute. Mladi Slovenec Jakob Omrzel je na desetem mestu in zaostaja 6:04 minute.

Pogačarjev odstop bo v naslednjih dveh tednih povsem spremenil dinamiko dirke, potem ko so bili kolesarji pred tem bolj osredotočeni na ostali mesti na odru za zmagovalce. Pogačar je imel namreč po sedmih etapah in po treh etapnih zmagah že 3:50 minute naskoka pred Masom.

Karavana je po nekaj kilometrih čakanja na novice o zdravstvenem stanju najboljšega kolesarja na svetu vendarle morala dirkati naprej, pričakovano pa je po prečkanju edinega kategoriziranega klanca prišlo do spinterskega obračuna.

Po spustu so narekovanje močnega ritma prevzele ekipe najhitrejših kolesarjev na dirki in v zadnjih dveh kilometrih ujele edinega napadalca v zadnjem delu trase. Tudi tik pred ciljem je prišlo do grdega padca, ki je malce premešal karte med sprinterji.

Med njimi je imel presenetljivo največ moči francoski veteran Bryan Coquard za svojo sploh prvo zmago v etapah tritedenskih dirk, skupno pa 56. v karieri. Drugo mesto je pripadlo Dancu Madsu Pedersenu, tretje pa Belgijcu Jordiju Meeusu. Od slovenskih tekmovalcev je bil Matevž Govekar 12. “Trinajst let je trajalo. V to sem vložil ogromno dela. Moja ekipa je opravila odlično delo, pomagali so mi tudi vsi hribolazci v ekipi, da bi bil v zadnjih petih kilometrih dobro postavljen,” je organizatorjem razlagal 34-letni Coquard.

“Pred ciljem sem se postavil za Meeusa, ki je zelo hiter v takšnih zaključkih. Čakal sem in čakal ter se nisem kazal v vetru. Dolgo sem čakal na to zmago, občutki so izjemni,” je še dodal izkušeni Francoz. V nedeljo bo na sporedu zelo zahtevna etapa od Villajoyose do vrha prelaza Aitana (187,4 km).

Pogačar ima zlom ključnice in pretres možganov

Alvaro Ortiz, španski zdravnik na kolesarski dirki po Španiji je v izjavi za televizijsko postajo RTVE dejal, da si je slovenski zvezdnik Tadej Pogačar ob padcu v osmi etapi zlomil in izpahnil ključnico, obenem pa je kazal tudi znake pretresa možganov. Ekipa za zdaj še ni potrdila resnosti poškodb prvega kolesarja sveta.

Pred današnjo etapo prepričljivo vodilni v seštevku je padel okoli 32 km pred ciljem etape od Pucola do Xeraca (171 km), ko je sodeč po posnetkih ob skrajnem levem robu ceste zadel ob kamen in zgrmel po tleh. Takoj je bilo jasno, da je Pogačar utrpel hujšo poškodbo rame. Četudi je želel nadaljevati, je hitro odkimal in se vrnil v oskrbo zdravnikov. Kasneje so ga odpeljali v bolnišnico v bližnjo Valencio.

Eden od teh, ki je pregledal Pogačarja ob cesti, je bil Alvaro Ortiz, uradni zdravnik španske pentlje, kot navaja španska Marca. Ortiz je za špansko televizijo dejal, da je šlo za hud padec in da 27-letnika v nadaljevanju dneva čakajo dodatni pregledi.

Así es la lesión de Tadej Pogacar: "El parte médico inicial" Tras un diagnóstico inicial, Pogacar presenta un traumatismo craneoencefálico y una fractura-luxación a nivel clavicular, una lesión que podría necesitar pasar por el quirófano.😟😥 https://t.co/eSGJKdmi9m 📹 Eurosport pic.twitter.com/epgxC9stRk — ⚡MazaCiclismo⚡ (@RuedaPedal) August 29, 2026

“Pogačar je utrpel pretres možganov ter zlom in izpah ključnice. Bil je v izrazitih bolečinah in omejen pri gibanju leve roke, na katero ni mogel pritisniti s težo. Glede na značilnosti poškodbe bo morda potrebno kirurško posredovanje,” je za RTVE dejal Ortiz.

Zlom ključnice je na dirki po Franciji ob prav tako grdem padcu utrpel Danec Jonas Vingegaard. Kasneje je moral na operacijo in je že končal sezono. Za zdaj ekipa UAE Team Emirates-XRG še ni podala izjave o Pogačarjevem zdravstvenem stanju.

Pogačar je prvič v poklicni karieri predčasno končal etapno dirko. Nazadnje je zaradi padca in zloma zapestja odstopil na enodnevni klasiki Liege-Bastogne-Liege leta 2023.

Današnjo etapo je dobil Francoz Bryan Coquard, rdečo majico vodilnega pa je prevzel Španec Enric Mas. Na podelitvi je ni oblekel iz spoštovanja do Pogačarja.

Izidi kolesarske dirke po Španiji

Valencia, 29. avgusta – Izidi 8. etape kolesarske dirke po Španiji in skupni vrstni red.

* Izidi, 8. etapa, Pucol – Xeraco (171 km):

1. Bryan Coquard (Fra/Cofidis) 3:47:06

2. Mads Pedersen (Dan/Lidl-Trek) isti čas

3. Jordi Meeus (Bel/Red Bull-BORA-hansgrohe)

4. Ben Turner (VBr/Netcompany Ineos)

5. Jordan Labrosse (Fra/Decathlon CMA CGM)

6. Alessandro Romele (Ita/XDS Astana)

7. Bastien Tronchon (Fra/Groupama-FDJ United)

8. Hugo Hofstetter (Fra/NSN)

9. Orluis Aular (Ven/Movistar)

10. Matthew Brennan (VBr/Visma-Lease a bike)

…

12. Matevž Govekar (Slo/Bahrain-Victorious) isti čas

26. Roman Jermakov (Slo/Bahrain-Victorious)

41. Jakob Omrzel (Slo/Bahrain-Victorious)

93. Primož Roglič (Slo/Red Bull-BORA-hansgrohe)

103. Gal Glivar (Slo/Alpecin-Premier Tech) + 1:55

170. Domen Novak (Slo/UAE Team Emirates-XRG) 11:33

– odstop: Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates-XRG)

* skupni vrstni red (8/21):

1. Enric Mas (Špa/Movistar) 23:24:00

2. Primož Roglič (Slo/Red Bull-BORA-hansgrohe) 1:00

3. Felix Gall (Avt/Decathlon CMA CGM) 1:11

4. Sepp Kuss (ZDA/Visma-Lease a Bike) 2:15

5. Oscar Onley (VBr/Netcompany Ineos) 2:16

6. Richard Carapaz (Ekv/EF Education-EasyPost) 2:22

7. Mattias Skjelmose (Dan/Lidl-Trek) 3:27

8. Harold Tejada (Kol/XDS Astana) 3:56

9. Gregor Mühlberger (Avt/Decathlon CMA CGM) 5:39

10. Jakob Omrzel (Slo/Bahrain-Victorius) 6:04

…

114. Gal Glivar (Slo/Alpecin-Premier Tech) 1:06:48

134. Roman Jermakov (Slo/Bahrain-Victorius) 1:13:04

144. Matevž Govekar (Slo/Bahrain-Victorius) 1:17:09

172. Domen Novak (Slo/UAE Team Emirates-XRG) 1:47:01

…

