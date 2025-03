Koalicija umika medijsko skrpucalo Aste Vrečko

Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)

O novem medijskem zakonu Aste Vrečko odbor za kulturo jutri ne bo razpravljal.

Po tem, ko je pravna služba predlog vlade raztrgala s kar 49 strani opozoril o neustavnosti, neusklajenosti, zmedenosti in pomanjkanju pojasnil za novosti, so poslanci vladne Svobode, SD in Levice danes “zelo nujno” predlagali umik te točke iz dnevnega reda jutrišnje seje odbora za kulturo.

Predsednica odbora Sara Žibrat (Svoboda) pa je o tem tudi že objavila obvestilo množici vabljenih na sejo.

Sara Žibrat (Svoboda) Foto: DZ/Matija Sušnik

O predlogu, da bi medijski zakon umaknili, bo jutri opoldne odločal odbor, ker je to ob razno edina točka, pa to pomeni, da bodo poslanci hitro končali. Predlog za umik je takšen:

V prvem branju, ko so koalicijski poslanci novosti podprli, so iz opozicije opozarjali, da je predlog slabo pripravljen, uvaja cenzuro skozi ekonomske pritiske, ustrahovanje neodvisnih medijev, omejevanje pluralnosti ter demokratični deficit. Kot je ocenil Andrej Hoivik (SDS) bi vladajoči dodatno financirali svoje medije, kritične glasove pa bi ustrahovali in utišali.

Sara Žibrat pa je nujnost sprememb pojasnila tako: “Porast sovražnega govora in neonacističnih vzgibov je zaskrbljujoč, kot odgovorna družba, ki se zaveda svoje zgodovine in preteklih napak pa na te pojave moramo odreagirati. Zavajanje opozicije, da gre pri odstranjevanju sovražnega govora za cenzuro, so le izgovor za nadaljnje širjenje sovraštva in spodbujanja nasilja v družbi, zaradi lastnih političnih koristi.”