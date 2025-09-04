Koalicija sprejela sporen medijski zakon: milijonska davkoplačevalska darila tajkunom in omejitve svobode medijev

Piše: Spletni časopis

Medijski zakon je na izredni seji parlamenta še v tretji obravnavi izglasovalo 46 poslancev Svobode, SD in Levice, ki so izredno sejo parlamenta takoj po počitnicah tudi zahtevali. Za nov zakon sta glasovala tudi oba predstavnika manjšin.

Z zakonom bodo dodaten denar davkoplačevalcev vladajoči podarili lastnikom tiska, Stojanu Petriču, Martinu Odlazku in podobnim, ki so povezani z vladnimi strankami. Po novem pa bi lahko medije in novinarje z visokimi globami kaznovali vladni inšpektorji, če bi ti pisali preveč sovražno do različnih skupin ljudi, uredniki pa bodo morali umikati vsebine, ki vladi ne bodo všeč. Še posebej med odzivi bralcev, če jih spletni medij omogoča.

Da bo vlada morala (in le da bo lahko) zagotoviti dodatne milijone za digitalizacijo časopisov, ki so digitalizirani že desetletja in podobne projekte, je izglasovalo 48 poslancev, proti jih je bilo 23. Povsem enak je bil rezultat o medijskem zakonu v celoti. Po strankah se je izšlo tako:

Ni pa še nujno, da bo nov zakon obveljal in bo vladajočim uspelo uzakoniti dodatne milijone za svoje medijske podjetnike in omejitve svobode za kritične do vladajočih.

Novosti lahko ustavi državni svet z vetom in referendumska pobuda. Časa za oboje je teden dni.