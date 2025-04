Koalicija preglasovala veto na podržavljenje javnega zdravstva

Piše: Spletni časopis

Poslanci Svobode, SD in Levice so ob pomoči Mojce Pašek Šetinc po vetu državnega sveta, ki je bil izglasovan s 21 glasovi za in 13 proti, ponovno potrdili spremembe zakona o zdravstveni dejavnosti, s katero vladne stranke s prepovedjo presežkov otežujejo poslovanje koncesionarjev v javnem zdravstvu in tudi sicer poskušajo otežiti dodatno delo zdravnikov, ki so zaposleni v državnem sistemu izven njega. Proti so glasovali poslanci SDS, NSi in poslanske skupine nepovezanih (Demokrati).

Državni svetniki so opozorili, da sprejeta novela ne uvaja ukrepov, ki bi vodili do skrajševanja čakalnih vrst. Prav tako po njihovem mnenju novela ne bo vodila do boljšega dostopa do zdravstvenih storitev, pač pa v občutljiv in kompleksen sistem uvaja obsežne spremembe in omejitve, ki bodo močno vplivale na delo zdravstvenih delavcev ter sodelavcev in delovanje javnega zdravstvenega sistema.

Glasovanje po vetu državnega sveta se je po strankah izšlo tako:

Veto je večina danes odpravila na redni seji in ne na izredni seji sklicani čez noč, na kakršnih je spremembo sprejela prej, zaradi česar so poslanci SDS in Demokratov zadnje glasovanje pred vetom državnega sveta tudi obstruirali.

Spremembi zakona je javno nasprotovalo več tisoč zdravnikov, pa tudi njihove organizacije. Pričakovati je, ko bo zakon stopil v veljavo, spore pred ustavnim sodiščem