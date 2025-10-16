Ko zmanjka gradiva za politični boj, so pripravljeni problematizirati tudi dosežen mirovni sporazum!

Piše: Celjski glasnik

Res neverjetno, kaj vse so nekateri mediji in seveda tudi posamezniki sposobni izjaviti/zapisati, ko je v “igri” oblast ter davkoplačevalski denar.

Kot vse kaže, v tistem trenutku niso pomembna niti več človeška življenja, kot tudi pozabi se na smer, ki so jo držali do takrat.

A prav berem, da so nekateri žalostno, ker se vzpostavlja mir? Pa to je noro … pic.twitter.com/h1rnJl87KB — Uroš Urbanija (@UrosUrbanija) October 9, 2025

V osrednjih medijih, seveda naklonjenih Robertu Golobu in globoki državi, so ves čas Izrael obtoževali vojnih zločinov, celo označevali dogodke z genocidom, hkrati pa podpirali Hamas. Pri tem so se ves čas sklicevali, kako je potrebno vojno ustaviti, danes, ko je na obzorju mirovni sporazum, pa se jim to zdi težava za slovensko notranjo politiko.

Tako v Delu poročajo, da lahko zaradi sporazuma med Izraelom in Palestino, ki ga je zasnoval Donald Trump, največ pridobi Janez Janša. Nesprejemljivo je, da se v takšen dogodek, ki bo končal morijo, vmešava notranjepolitično dogajanje, hkrati pa je poteza razumljiva, saj bo s tem levica izgubila edino politično temo, ki jo je lahko imela. “A prav berem, da so nekateri žalostno, ker se vzpostavlja mir? Pa to je noro …,” takšno poročanje komentira Uroš Urbanija.