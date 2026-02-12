Ko številke spregovorijo: vladi Šarca in Janše v štirih letih za migrante zapravili manj kot Golobova 2022 – samo v pol leta!

Piše: Celjski glasnik

Ko se na levici “vžgejo”, ko poslanec opozicije napove, da bi z njihovo vlado ustanovili urad za deportacijo, je ob razkritju številk še kako jasno, zakaj je temu tako.

S takšnim ukrepom, bi se namreč pretrgali pomembni finančni tokovi, saj dejansko na področju migracij Golobovi denar z lopatami mečejo čez okno, hkrati pa obremenjujejo delovno aktivno prebivalstvo.

⚠️ Golobova vlada je ljudi iz Urada za demografijo prerazporedila na Urad za migracije ter tja preusmerila tudi denar. 🇸🇮 SDS na prvo mesto postavlja slovenskega človeka. pic.twitter.com/flze0lTxjA — SDS (@strankaSDS) February 5, 2026

Številke, ki ne lažejo, namreč pokažejo, da Marjanu Šarcu in Janezu Janši v 4 letih skupaj ni uspelo za ilegalne migracije zapraviti toliko kot Robertu Golobu samo v pol leta v letu 2022. Da gre za denar, ki je zelo mamljiv kaže dejstvo, da je Golob samo v drugi polovici leta 2022 za ilegalne migracije zapravil več kot 25 milijonov evrov, medtem, ko sta vladi Šarca in Janše v 4 letih za to področje namenili okoli 24 milijonov evrov.

Da ne govorimo o letih 2023, 2024 in 2025, ko so dejansko davkoplačevalski denar metali skozi okno za ilegalne migracije. Tako je to področje davkoplačevalce leta 2023 stalo 48 milijonov evrov, leta 2024 skoraj 56 milijonov evrov in leta 2025 54 milijonov evrov. In to so dejstva zakaj takšne izjave motijo levico.