Ko so na najvišje funkcije na Zahodu izvoljeni (ali skoraj izvoljeni) nesposobni, neumni ali mentalno omejeni kandidati

Piše: mag. Tadej Ian

V zadnjem času so politični kandidati, ki so na Zahodu izvoljeni (oz. na razpolago), vse slabši. Videti je, da so nekateri ne le nesposobni, pač pa celo intelektualno omejeni. V prispevku pojasnjujemo razloge za ta pojav na Zahodu v splošnem in opozarjamo na nekatere primere katastrofalnih izvoljencev za najvišje politične funkcije.

Naj na začetku jasno zapišemo, da po naključju ne bi bilo dvoma: za to, da imamo na Zahodu vse slabše in manj sposobne kandidate, so v prvi vrsti in v daleč največji meri krivi volivci. Če bi bili volivci ustrezno kritični, manj sposobni ali celo evidentno nesposobni kandidati ne bi prišli niti skozi politična sita na nižjem nivoju, kaj šele da bi imeli možnost nastopiti pomembne funkcije.

Zakaj Zahod vodijo vse bolj nesposobni politiki?

Prvi razlog za to je negativen odnos številnih Zahodnjakov do politike. Ker večina ljudi misli, da je politika umazano opravilo in so vsi politiki pokvarjeni, v politiko vstopa manj dobrih ljudi. In tudi dobri se zaradi javnega poniževanja hitro poslovijo ali pokvarijo. Dobri in slabi ljudje so povsod in prav enako velja za politiko. Če javnost živi v veri, da so politiki pokvarjenci, bodo prej ali slej v politiko res prišli (in v njej ostali) samo pokvarjenci.

Drugi pomemben razlog, da je v politiki vse več nesposobnih ljudi, je to, da volivci cenijo samozavest in drznost politikov. Na žalost je tako, da neumni ljudje svet vidijo poenostavljeno in da so dosti bolj samozavestni kot tisti, ki razumejo, da je politika zapleten proces, ki ni črno-bel. Levičarji so na sploh znani po tem, da svet vidijo črno-belo, zato so bolj nagnjeni k temu, da izvolijo neumne in arogantne kandidate. Arogantne, ker je pretirana samozavest, ki ni na mestu, aroganca.

Tretji razlog, zakaj imamo na Zahodu vse bolj trapaste izvoljene oblastnike, je splošna dekadenca družbe. Zakaj in kako je Zahod postal dekadenten, smo v Demokraciji že veliko pisali, zato tu tega ne bomo ponavljali. Zapisali pa bomo, da je za civilizacije, ki so tik pred propadom, značilno, da oblast prevzamejo nesposobni, neumni in/ali intelektualno omejeni ljudje, ki jim uspe tisto, kar je že zavoženo, še bolj zavoziti. In prav to se sedaj dogaja na Zahodu, še posebej v EU. Izguba pameti večine prebivalstva je namreč zgodovinsko gledano znanilec in hkrati posledica zatona civilizacije.

Četrti pomemben razlog, zakaj volitve dobivajo nesposobni kandidati, je treba povezati s socialnimi mediji in z digitalizacijo. V današnjem času imajo ljudje na voljo ogromno informacij na dosegu roke, saj imajo v žepu 24 ur na dan mali in zelo zmogljivi računalnik v podobi mobilnega telefona. Ljudje so v tem digitalnem svetu povezani s socialnimi omrežji in hitro najdejo somišljenike. Žal je tako, da se neumnost širi hitreje kot požar. Opazno je, da socialna gibanja, ki se grupirajo okrog neumnih idej, postajajo bistveno bolj priljubljena oz. množična kot socialna gibanja, ki se grupirajo okrog pametnih idej. Pred digitalno dobo takšna mobilizacija ne bi bila mogoča, zdaj pa se neumneži zlahka povezujejo in krepijo. Posledica je poplava norih idej in političnih aktivistov, ki izhajajo predvsem z levega političnega pola. Najbolj izpostavljene nore oz. neumne ideje so prebujenstvo (wokeizem), »bela krivda«, multikulturalizem, militantni feminizem, forsiranje vrednot LGBT+, demokratični socializem ipd. Naposled je samo še vprašanje časa, kdaj se pojavijo dovolj mentalno šibki politični kandidati, ki te nespametne ideje posvojijo in so potem zaradi vnaprej mobilizirane velike volilne baze, ki se je oblikovala s pomočjo socialnih omrežij, relativno zlahka izvoljeni. Po izvolitvi začnejo te ideje udejanjati, kar pa seveda močno ogrozi družbo, v kateri se to dogaja. In ker ta proces obstaja v večini zahodnih družb, je posledično ogrožena celotna zahodna civilizacija.

Neprimerni kandidati: od Zelenskega in Bidena do Kamale Harris

Razvpiti so primeri, ko so bili na najvišje funkcije na Zahodu izvoljeni (ali skoraj izvoljeni) nesposobni, neumni ali mentalno omejeni kandidati. Ukrajinci so denimo leta 2019 za svojega predsednika izvolili Volodimirja Zelenskega. Čeprav ima ukrajinski predsednik simpatije veliko državljanov EU, ker pač v vojni vodi svojo državo proti svetovni velesili, je objektivno gledano nesporno, da je bil leta 2019 katastrofalen politični kandidat. Zelenski je bil namreč izvoljen, ker je na televiziji v popularni humoristični seriji igral ukrajinskega predsednika! Ukrajinci so tako na najpomembnejše mesto v državi izvolili človeka, ki je sicer študiral pravo, a se je vse življenje ukvarjal s šovbiznisom in bil kot tak za najpomembnejšo politično funkcijo v državi popolnoma nekvalificiran in očitno nesposoben, ker diplomatsko ni preprečil ruske agresije. Zdaj je Ukrajina v pogubni vojni, ki je niti z obsežno mednarodno pomočjo ne zmore dobiti, kar bo imelo za to državo usodne in nepopravljive posledice. Na drugi strani je bil leta 2020 za ameriškega predsednika izvoljen Joe Biden, sicer prekaljen ameriški politik, ki pa je bil že v času izvolitve dementen in tako popolnoma neprimeren za najmočnejšo politično funkcijo na svetu. Posledično so ZDA vodili omejeno sposobni (in neizvoljeni) ljudje iz njegove administracije, ki so v mednarodnem prostoru ZDA skoraj spravili na kolena. Bidnova podpredsednica Kamala Harris, ki je kandidirala za naslednji mandat, je imela po drugi strani zelo vprašljivo politično kariero in je napredovala do mesta ameriške podpredsednice po ključu vsiljene enakosti, predvsem torej zaradi svojega spola in rase. Poleg tega je bila kot kandidatka za mesto predsednice nominirana po aktivistični liniji mimo ustaljenih postopkov Demokratske stranke. Številni kritiki ji očitajo omejene intelektualne sposobnosti, zato imamo vsi skupaj veliko srečo, da je volilni boj s Trumpom izgubila, ker bi zaradi svoje nesposobnosti svet bržkone zapeljala v tretjo svetovno vojno. Poudarjamo, da gre samo za tri primere totalno neprimernih kandidatov za najpomembnejše politične funkcije, a na Zahodu ta čas obstajajo stotnije voljenih ali celo imenovanih nosilcev političnih funkcij, ki to zaradi lastne neprimernosti oz. nesposobnosti nikoli ne bi smeli postati.

Vse bolj nesposobni slovenski novi politični obrazi

Tudi na področju izvolitve neprimernih političnih kandidatov je Slovenija šolski primer. Ne gre samo za to, da so Slovenci z izvolitvijo Marjana Šarca za slovenskega premierja naredili isto kot Ukrajinci, torej na najpomembnejše mesto v državi izvolili komika, ki je bil popolnoma nekvalificiran za tako pomembno in odgovorno politično funkcijo. Gre za nekaj dosti hujšega: slovenski osrednji mediji pred vsakimi volitvami že dvanajst let z manipulativnim in s pristranskim poročanjem ter komentiranjem forsirajo izvolitev novega obraza, ki prevzame vlado. Ti kandidati, ki potem v Sloveniji postanejo predsedniki vlade, so objektivno gledano nesposobni za tako pomembno funkcijo, ker jim manjkajo politične izkušnje, da bi lahko vsaj povprečno vodili državo. Posledica ni le to, da so v politiki praviloma le en mandat (ali pa v naslednjem postanejo obrobneži), ampak tudi to, da s poraznim vladanjem vedno znova poslabšujejo ekonomski položaj Slovenije in tako škodijo blaginji njenih državljanov, pa četudi so se nekateri izmed njih (npr. Miro Cerar) trudili po svojih najboljših močeh. Višek katastrofe se Sloveniji dogaja prav pod sedanjo vlado novega obraza, katere ukrepi bolj sodijo v televizijsko tragikomično žajfnico kot pa v evropsko politično okolje. Da takšno stanje slovensko volilno telo še kar omogoča, nedvomno kaže izgubo pameti povprečnega slovenskega volivca, o čemer pa bomo podrobneje govorili v naslednjem, zadnjem delu pričujoče serije člankov.