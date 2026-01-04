Ko novinarka, ki jo plačujejo davkoplačevalci modruje, kako je potrebno preganjati vandalizem, pred leti pa je podpihovala nasilne proteste proti vladi!

Piše: Celjski glasnik

Špela Kožar je še ena od novinark nacionalnega medija, ki dokazuje, kaj pomeni, če se politika vmešava v delo nacionalnega medija, in diktirajo, kako se lahko o njihovem delu poroča.

Še najbolj bizarno pa je, da so pred leti podpihovali nasilne proteste in hkrati zahtevali, da se kazni za nasilje izbrišejo, danes pa se hudujejo nad uničevanjem družbene lastnine.

Dokler bomo plačevali prisilni RTV prispevek, da nam bodo ne posebej bistri, ampak *naši* novinarji okorno plozali svoje servilne ideološke blodnje na nivoju osnovnošolskih spisov bomo takele brali. Pojdite na prosti trg in se financirajte sami, česa se bojite? Oh, wait…. pic.twitter.com/Laf7Yhp6GF — brutusReloaded (@brutus91101394) December 30, 2025

Tako se danes denimo Špela Kožar pritožuje oziroma zgraža nad tem, da se po hitrem postopku obtoži tiste, ki so obglavili kip množičnega morilca, ter obsodi risanje svastik po stavbi ministrstva. Zanimivo, da ta ista Špela Kožar pred leti ni obsojala Vuka Čosića, ko je uničeval družbeno lastnino, prav tako pa ne nasilnih protestnikov po Ljubljani. Še več, zagovarjala je težnjo po oprostitvi vseh teh dejanj.

Več: