Ko čez noč izpuhti 20 milijonov evrov

Piše: Moja Dolenjska

“Medtem ko se mi ukvarjamo s Palestino, izraelskim vojakom, ki morda je ali ni dopustoval na Soči, odbojkarcami, Golobovim instagramom, pa čez noč izpuhti 20 milijončkov, ključni tunel pa se bo gradil dve leti dlje. Saj volivci so itak butasti.”

Tako je na omrežju X zapisal dr. Miro Haček, slovenski politolog in profesor na Fakulteti za družbene vede (FDV).

Gre za to, da je Družba za avtoceste RS (Dars) podpisala nov aneks za gradnjo druge cevi predora Karavanke, ki jo pod vodstvom Darsa izvaja turško podjetje Cengiz. Osnovna pogodba je bila podpisana leta 2020, nato je bilo v času vlade Roberta Goloba podpisanih pet aneksov, zadnji julija 2025, o čemer pa večinski in vladi naklonjeni slovenski mediji ne poročajo veliko. Julijski aneks, ki je tudi največji, vreden 10,9 milijona evrov dodatnih del, je skupno vrednost projekta zvišalo na 140,2 milijona evrov. Podaljšal se je tudi čas gradnje, z 62 na 86 mesecev.

Prva dva aneksa sta bi bila podpisana avgusta in septembra 2022, tretji decembra 2023, četrti junija 2024 in peti julija 2025 – to je v času zdajšnje vlade in resorne ministrice Alenke Bratušek, seveda pa ne mimo Roberta Goloba, predsednika vlade.

Celoten projekt se je od prvotnih 98,5 milijona evrov (brez davka na dodano vrednost) podražil za približno 20 milijonov evrov ali za petino.

Dars vodi Andrej Ribič, nekdanji vodja volilnega štaba Gibanja Svoboda, Alenka Bratušek, ki po novem prav tako spada h Gibanju Svoboda, saj je njena stranka SAB na volitvah propadla, pa je v javnosti tako znana kot “kraljica aneksov”.

Tudi zaradi takšnih podražitev ni denarja za ureditev ostalih infrastrukturnih projektov, med drugim tudi državnih cest na Dolenjskem, Kočevsko-ribniškem in v Beli krajini.