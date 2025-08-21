Ko Asta Vrečko povsem izgubi kompas!!? Izraelskemu veleposlaniku očita vojna grozodejstva, ko se sama slika ob množičnem morilcu lastnega naroda Titu!

Piše: Celjski glasnik, C. R.

Kako (ne)kredibilna je Asta Vrečko, ki bi tujim voditeljem očitala vojna grozodejstva, kažejo njena udejstvovanja na obletnicah ustanovitve stranke in slikanje ob množičnem morilcu, ki je s to isto stranko v Sloveniji za sabo pustil več kot 700 prikritih grobišč.

Res neetično je s strani ministrice, da si dovoli komentirati politiko Izraela, medtem, ko sama časti enega od 10 najhujših morilcev v zgodovini.

Potem pa se slika pri kipu Tita…. https://t.co/TjWiCsy9TS — Simon (@BatisticSimon) August 15, 2025

Ja, dejansko se je Asta Vrečko obregnila ob izraelskega veleposlanika in mu očitala, da si dovoli komentirati našo politiko. Oporeka pravico izraelskemu veleposlaniku, da tudi njej pojasni, da se sama rada poistoveti z režimom, ki je uvedel morijo nad lastnim narodom, danes pa njim očita različne zločine.

V nadaljevanju pa še ministrica govori, kako smo v Sloveniji obsodili oblike nasilja, totalitarne režime, medtem, ko komunizma ne omeni niti z besedo. In to kljub temu, da celo Evropa zahteva, da se komunizem prizna kot totalitarni režim, danes Asta Vrečko raje drugim soli pamet, namesto da bi se soočila z zgodovino lastnega naroda.

No, ob tem ni povsem jasno, kateremu veleposlaniku Asta Vrečko sploh odgovarja. Namreč, za Slovenijo je s strani Izraela pristojna veleposlanica Ruth Cohen-Dar.