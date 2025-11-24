(KNJIŽNI SEJEM 2025) Jutri, 25. novembra, bo na Glavnem odru ob Borisu Tomašiču, ki bo predstavil svojo knjigo, tudi Janez Janša

Piše: L. K.

Začela se je že 41. izdaja Slovenskega knjižnega sejma, na katerem je že tradicionalno prisotna tudi založba Nova obzorja svojo pestro stojnico in ponudbo novih knjig, ki jih je preprosto treba prebrati.

Najnovejši prodajni uspešnici Novih obzorij, ki bosta na knjižnem sejmu tudi posebej predstavljeni, sta letos knjiga “Kdo vam laže” priljubljenega voditelja Nove24TV Borisa Tomašiča in “Razbito okno” urednika Demokracija magazina in revije Nova24tv ter voditelja Nove24TV Jožeta Biščaka.

Predstavitev knjižne uspešnice “Kdo vam laže” Borisa Tomašiča, ki se je bo udeležil tudi predsednik stranke SDS Janez Janša, bo že JUTRI, v torek, 25. 11., ob 13.00 uri na Glavnem odru.

Predstavitev knjižne uspešnice “Razbito okno” Jožeta Biščaka pa bo v četrtek, 27. 11. ob 12.00 na Pogovorni postaji.

S knjigami bogato založeno stojnico založbe Nova obzorja lahko obiščete v dvorani A2, kjer lahko prelistate in kupite knjige, poklepetate z novinarji in zavrtite kolo sreče. Morda se nasmehne prav vam!

Založba Nova obzorja je sicer na slovenskem knjižnem in medijskem trgu prisotna že 28 let. Poleg izdajanja periodičnega tiska je založnica večjega števila knjižnih izdaj. Svojo založniško-knjižno dejavnost usmerja predvsem na izdajanje knjig s področja humanistike in družboslovja, ki obravnavajo do sedaj v veliki meri prezrto tematiko.

Knjige založbe Nova obzorja lahko naročite tudi preko spleta na naslednji POVEZAVI.