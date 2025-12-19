Ker je lahko v kamero povedal, zakaj je obglavil kip množičnega morilca, novinarka pod hudimi pritiski Levice!

Piše: Celjski glasnik

Kljub doktoratu ima, kot kaže, Asta Vrečko s svojo stranko Levica izredno selektiven in kratek spomin. Namreč niti štiri leta niso minila, ko je kot ministrica protestirala pred nacionalnim medijem in dobesedno vpila v mikrofone, kako je potrebno novinarjem na RTV Slovenija pustiti svobodo ter neodvisno novinarstvo.

A kot kaže, sedaj gre to samo takrat, ko se poroča njim v prid, hkrati pa si neodvisnost razlagajo takrat, ko se poroča v skladu z njihovo mentaliteto.

Berem pričujoči osebni FB zapis novinarke @PlanetTV Valentine Podplatnik. Osebno je niti ne poznam, me pa to spominja na leto 2004, ko so me kolegi z @Delo, na čelu z Gregorjem Repovžem, danes odgovornim urednikom @SpletnaMladina, ovadili na Društvo novinarjev Slovenije, zaradi… pic.twitter.com/8HweORaZw0 — BojanPožar (@BojanPozar) December 12, 2025

Nesprejemljivo je in v demokraciji bi morali takšni ministri že včeraj biti brez služb, zdrava družba pa bi jih morala poriniti povsem na obrobje. Nesprejemljivo je namreč, da se sedaj predstavniki Levice znašajo nad novinarko Planet TV Valentino Podplatnik, ker je v svojem prispevku dovolila, da človek, ki je v Velenju odžagal glavo na kipu množičnega morilca, pove svoje stališče.

Več: