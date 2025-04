Kegljač Uroš Stoklas se poteguje za svetovni rekord, do sedaj zmagal na vseh tekmah

Piše: STA, C. R.

Eden najboljših slovenskih kegljačev Uroš Stoklas, ki je z 24-urnim neprekinjenim kegljanjem že vpisan v Guinnessovo knjig rekordov, je včeraj ob 20. Uri v Slovenj Gradcu začel s svojim novim podvigom za svetovni rekord. Načrtuje tridnevno neprekinjeno kegljanje na 37 kegljiščih po Sloveniji. Namen podviga je promocija kegljanja, je povedal.

Trboveljčan, ki je tudi zagrizen kolesar in večkratni udeleženec ene najtežjih dirk na svetu RAAM v ZDA, bo je nov podvig začel včeraj v Slovenj Gradcu in ga po načrtih zaključil v soboto okoli 20. ure v Radljah ob Dravi. To je prav tam, kjer je pred skoraj natanko tremi leti dosegel Guinnessov rekord v najdaljšem neprekinjenem kegljanju z devetimi keglji, ki je trajalo 24 ur. Takrat je na vsako uro počival pet minut in skupaj odigral 24 tekem s po 120 lučaji, tokrat bo lahko počival med vožnjami od enega do drugega kegljišča po Sloveniji.

Njegov tokratni načrt, pri katerem ga podpirajo Kegljaška zveza Slovenije, sponzorji, med katerimi je tudi Nova24TV, in številni podporniki, je namreč obiskati 37 kegljišč po vsej Sloveniji. Tako bo po načrtih odigral 37 zaporednih kegljaških tekem v treh dneh in treh nočeh. Na vsakem kegljišču poteka po ena tekma s 120 lučaji, ob tem Stoklas večinoma igra proti povabljenim športnikom in drugim navdušencem iz lokalnega okolja. Vsaka tekma traja približno 60 minut.

Na posameznih izbranih kegljiščih so organizirane spremljevalne prireditve, kjer obiskovalci lahko spoznajo kegljanje, spremljajo predstavitve domačih klubov ter se srečajo z drugimi športniki, podporniki in sponzorji dogodka, je zapisano na Stoklasovi spletni strani, kjer so navedene tudi vse lokacije in ure, ko bo tam igral.

Kot so še izračunali v njegovi ekipi, bo Stoklas do sobote zvečer opravil 4440 lučajev, kar nanese skupne teže vrženih krogel kar za 12,5 tone. Ob tem bo na kegljaških stezah pretekel kakšnih 80 kilometrov, s spremljevalno ekipo pa bo do sobote zvečer po Sloveniji prevozil 1080 kilometrov.

V vseh dosedanjih tekmah je Stoklas tudi zmagal. Je pa potrebno zavedanje, da je pri 37 zaporednih tekmovanjih to izjemen fizičen napor. Poleg tega da mora na vsaki tekmi opraviti 120 metov, 120 izpadnih korakov, slednji meče kroglo, ki tehta slabe tri kilograme. V nobenem primeru to še zdaleč ni lahkoten podvig.

Neprekinjen prenos njegovega podviga lahko spremljate tudi na kanalu Nova24TV, Prva TV.