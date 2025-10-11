Kdo je napisal grafit na Strojni fakulteti v Ljubljani? – Morda aktivisti Inštituta 8. marec?

Piše: Nova24tv

Osmomarčevski aktivisti se niso ogradili od vandaliziranja strojne fakultete v Ljubljani, temveč na tem celo gradijo politična sporočila in pritiskajo na fakulteto.

Na začetku septembra smo opazili, da Inštitut 8. marec ne skriva ogorčenja nad tem, da se je Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani uprla antisemitskemu diktatu ljubljanske univerze, da bi prenehali s sodelovanjem z izraelskimi izobraževalnimi ustanovami. Ta je sledil, potem ko je Slovenija uvedla embargo na izvoz, uvoz in tranzit orožja v Izrael. Ohranila je namreč sodelovanje z izraelskim inštitutom Technion (več – tukaj).

Nato je pred nekaj dnevi sledil vandalizem na stopnišču pred dotično ljubljansko fakulteto. Neznanci so stopnišče popackali z rdečo barvo, na ograjo pa napisali “partner v genocidu”. Fakulteta je v izjavi za javnost vandalizem ostro obsodila in zadevo predala organom (več – tukaj). Zatem se je pojavil še en zanimiv spletni zapis Inštituta 8. marec.

Ta se bere kot očiten namig, da je vandalizem oblika samovoljnega “kaznovanja” strojne fakultete, ker ni želela prekiniti sodelovanja z izraelskim inštitutom. Običajno bi tudi se vsaka resna institucija ogradila od uničevanja lastnine. A ker pobarvano stopnišče fakultete “krasi” pomembno ideološko sporočilo levice, je to zanje povsem sprejemljivo. Enako kot umor Charlieja Kirka. Cilj upravičuje prav vsa sredstva, v tem oziru pa osmomarčevski aktivisti niso daleč od antifa teroristične skupine.

V zadevi smo na Inštitut 8. marec, strojno fakulteto in policijo naslovili skupno novinarsko vprašanje. Zanimalo nas je, ali bo Inštitut 8. marec priznal avtorstvo grafita.