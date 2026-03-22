Kdo bodo poslanci v naslednjem mandatu? Nekateri znani obrazi se bodo poslovili …

Piše: G. B.

Kot kaže, bo nekaj poslancev obdržalo svoje funkcije. V parlamentu naj bi bili vsi predsedniki parlamentarnih strank.

Svoboda naj bi imela v poslanski skupini poleg predsednika Roberta Goloba tudi dosedanjega obrambnega ministra Boruta Sajovica, ministrico za zdravje Valentino Prevolnik Rupel, ministra za Slovence po svetu Mateja Arčona, kmetijsko ministrico Matejo Čalušić, ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek, minister za izobraževanje Vinko Logaj ter finančni minister Klemen Boštjančič. Poslanske funkcije so obdržali tudi Lenart Žavbi, Lucija Tacer, Tereza Novak, Janja Sluga, Robert Janev, Martin Premk, Lena Grgurevič, Nataša Avšič Bogovič, Tamara Kozlovič, Dejan Süč, Tomaž Lah, Teodor Uranič in Matej Grah. Izpadli pa sta dve pomembni osebi: Urška Klakočar Zupančič in Tamara Vonta.

SDS bo obdržala veliko večino dosedanjih poslancev. Bo pa imela tudi nekaj novincev. Denimo Jože Olovec, Manja Lesnik, Damjan Muzel, Vinko Levstek, Jana Gržinič, Adrijana Kocjančič in Andrej Kosec. Pri NSi (+SLS+Fokus) se vrača Martin Mikulič, prihajajo še Marjetka Šmid, Srečko Ocvirk in Aleksander Gungl.

Med Demokrati bo v DZ ostal predsednik Anže Logar, vsi ostali poslanci so povsem novi obrazi. Izpadla pa je Eva Irgl, ki se po 22 letih poslavlja od poslanske funkcije.

Pri poslancih SD se vrača Matevž Frangež, ponovno je bila izvoljena ministrica Andreja Katič, seveda tudi Matjaž Han, med novinci pa je Luka Goršek.

Medtem ko so pri stranki Resni.ca prav vsi poslanci novinci, tudi predsednik Zoran Stevanović, pa se je z liste Levice in Vesne uvrstil voditeljski par Luka Mesec in Asta Vrečko, pa seveda Nataša Sukič, novinca sta Vladimir Šega in stara znanka z vrhovnega sodišča Tina Brecelj, partnerka nekdanjega predsednika vrhovnega sodišča Miodraga Đorđevića.