Kavarna Hayek in poletna šola ekonomije v tiskani Demokraciji: Kaj je pravzaprav vloga države?

Če se sprehodite od Zmajskega do Šentjakobskega mostu v Ljubljani, boste na približno 850 metrih našteli šest mostov čez Ljubljanico. Človek se vpraša, ali je na tako majhni razdalji res potrebnih pol ducata mostov ali gre (oziroma je v preteklosti šlo) bolj za kazanje prestiža mestnih veljakov, češ, poglejte, kako lep most smo zgradili za meščane.

Vsak most in »most« je treba plačati. Žalostno je, da večina ljudi še vedno misli, da ni tako, da ima država svoj denar, ki ga dobesedno obira z dreves. Margaret Thatcher je pred več kot 40 leti na konferenci konservativne stranke v Winter Gardens v Blackpoolo v Združenem kraljestvu dejala, da javni (državni) denar ne obstaja, da obstaja samo denar (neto) davkoplačevalcev. Vse, kar lokalni, regijski ali nacionalni oblastniki in vlade počno, počno torej z denarjem davkoplačevalcev. In vse, kar zapravijo z zadolževanjem, bo treba nekoč plačati z nadaljnjimi obdavčitvami.

Osnovne naloge države

Da smo si na jasnem. Ker imamo državo, je zagotovo potreben določen znesek za njeno vzdrževanje in delovanje. Osnovne naloge države in njenih uslužbencev, ki so jim ljudje zaupali, da namesto njih opravljajo določene storitve, da se sami lahko posvetijo delu in jim v zameno dajo del svojih prihodkov, so tri: zagotavljanje varnosti (vojska), vzdrževanje javnega reda in miru (policija) in (pogojno) razreševanje sporov (sodstvo). Brez vsega drugega bi ljudje lahko preživeli.

