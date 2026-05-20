Katja Kokot opozorila na domnevne poskuse nedovoljenega vplivanja na poslance Resnice

Piše: C. R.

Vodja poslancev Resnice Katja Kokot je na predsednika DZ Zorana Stevanovića naslovila pobudo za zaščito integritete poslancev. Kot navaja, je prišlo do poskusov nedovoljenega vplivanja na strankine poslance. Kdo naj bi nanje vplival, ni razkrila, ponudbe pa naj bi prihajale z levega političnega pola. Policiji zadev še niso prijavili.

Kokot je v pobudi zapisala, da so jo strankini poslanci Nedeljko Todorović, Aleksander Štorek in Boris Mijič s pisnimi in podpisanimi izjavami obvestili o poskusih nedovoljenega vplivanja nanje. Ponujene naj bi jim bile premoženjske koristi v povezavi z njihovim odločanjem in parlamentarnim delovanjem. Kot je dejala v izjavi za medije, naj bi tem poslancem ponujali visoke podkupnine za prestop v drugo politično opcijo. Po njenih besedah naj bi šlo za sedemmestne številke.

“Po informacijah, s katerimi smo bili seznanjeni, so ponudbe prihajale tako od posameznih poslancev levega političnega pola, kot tudi od vodilnih oseb določenih gospodarskih družb, v katerih ima Republika Slovenija pomemben kapitalski delež,” je v dopisu zapisala Kokot. V izjavi za medije sicer ni želela razkriti, iz katere stranke ali gospodarske družbe naj bi prišle takšne ponudbe. Na vprašanje, ali so zadeve prijavili policiji, pa je Kokot pojasnila, da bodo ukrepali v skladu z navodili odvetniške družbe, ki pelje te postopke v njihovem imenu.

Kokot meni, da je treba temu nameniti ustrezno pozornost in oblikovati priporočila o ravnanju poslancev v takšnih primerih. Opozorila je, da poslanci namreč niso nujno pravni strokovnjaki in ne morejo vedno presoditi, ali bi določena ravnanja pomenila kršitev etičnega kodeksa za poslanke in poslance, kršitev pravil po zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije ali pa bi lahko imela ta dejanja celo znake kaznivega dejanja.

Stevanovića prosi, da z dopisom seznani tudi kolegij predsednika DZ.

Stevanović, sicer tudi predsednik stranke Resnica, je v izjavi za javnost dejal, da so, kot razume, njihovi poslanci zadevo zapisali in bodo o tem obvestili njega kot predsednika DZ. Nato se bodo odločali, kako naprej. Na vprašanje, zakaj ne razkrijejo, kdo je poskušal vplivati na poslance, je odgovoril, da ni prav, da bi operiral s tako občutljivimi podatki, dokler jih ne raziščejo in zares potrdijo.

Po njegovih besedah je “jasno, da je šlo za področja bivše koalicije”, iz točno katere stranke pa da ne more povedati, glede na dejstvo, da verjetno ljudje, ki so ponujali določene usluge, niti “niso eksponirani deli teh strank”. Kakšne zneske naj bi poslancem ponujali, ne ve. Zadeve tudi zaenkrat še niso prijavili policiji, to bodo storili, ko bodo ugotovili, da gre res za elemente kaznivih dejanj, je dodal.