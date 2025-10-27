Katičevi se uresničuje njena velika želja, Poklukarja pa naj bi kakor odstopili?

Piše: Moja Dolenjska

Ministrica za pravosodje Andreja Katič je včeraj že pred prihodom na sestanek v vladno palačo napovedala, da bo Robertu Golobu ponudila odstop. Za Boštjana Poklukarja, ki ob prihodu ni dajal izjav, pa se je med novinarji razširilo, da nikakor ne namerava odstopiti. Pozneje sta odstopila oba, za Poklukarja so navajali, da informacija o tem, da je bil v to primoran, ni točna.

Dejstvo pa je, da sta s tem morala pokriti hrbet Robertu Golobu, čudno bi bilo namreč, če bi odstopil le eden. Morali pa bi vsi. V kompletu, vsaj tako kaže javno mnenje.

Za Andrejo Katič (SD) naši viri poročajo, da je z mesta ministrice želela odstopiti že pred časom. Takrat, ko je z mesta poslanca odstopil Jani Prednik. Glede na volilni izid bi ga morala na poslanskem sedežu naslediti Katičeva. V SD pa ji tega po navedbah virov niso dovolili.

Zato je včerajšnji odstop Katičeve za njo velik uspeh, ker bo dobila nadomestni poslanski mandat, namesto Prednika.

Na pravosodnem ministrstvu je sicer zelo veliko stvari narobe. Andreja Katič je na tem mestu nasledila Dominiko Švarc Pipan, znano iz ene največjih korupcijskih afer nakup stavbe na Litijski v Ljubljani. Nadalje pravosodje pretresajo tudi drugi škandali, zato je pobeg sicer nesposobne ministrice Katičeve na mesto nadomestne poslanke zanjo odrešitev.

Golob je danes državni zbor obvestil o odstopu ministrov. Po poslovniku se mora državni zbor z odstopoma seznaniti najkasneje v sedmih dneh. Ko se bodo poslanci seznanili z odstopoma, jima bo funkcija prenehala. Predsednik vlade mora nato v desetih dneh predlagati novega ministra ali obvestiti držvni zbor, da bo funkcijo tega ministra začasno opravljal sam ali jo poveril drugemu ministru.

No, do novega leta morda bo. Volitve bodo marca, zadnja seja državnega zborabo januarja. Ampak Katičeva bo nadomestna poslanka predvidoma že prihodnji teden. Ni kaj, lepo, da se ji smeji!