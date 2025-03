Katastrofalno poslovanje državnih zdravstvenih zavodov

Piše: Moja Dolenjska

Ravno v tednu, ko bodo poslanci državnega zbora odločali o škodljivem predlogu sprememb zakona o zdravstveni dejavnosti, lahko beremo sicer nič kaj presenetljive informacije o katastrofalnih rezultatih poslovanja državnih bolnišnic, ki so bili lani še slabši kot leto prej.

Kljub temu, da so državne bolnišnice lani prejele skoraj 114 milijonov evrov več kot leta 2023, so kar tri bolnišnice več leto končale z izgubo.

Poslovno leto je lani z izgubo tako zaključilo 15 od 27 državnih bolnišnic, kar je največ v zadnjih desetih letih.

V SBC – Klubu slovenskih podjetnikov zato vse vpletene – vodstva državnih zavodov, vodstvo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, predvsem pa vlado Republike Slovenije – pozivajo, naj končno začnejo delovati v duhu dobrega gospodarjenja in vsak na svojem nivoju zagotovijo sistemske rešitve, ki bodo omogočile pozitivno poslovanje državnih zavodov.

Ob tem opozarjajo, da so prav davkoplačevalci tisti, ki vsakič znova in znova pokrivajo njihove izgube. A vlada ves čas ravna ravno obratno, kot bi morala.

Namesto, da bi krepila javni zdravstveni sistem, ki ga sestavljajo državni in zasebni izvajalci zdravstvenih storitev, ga z ukrepi, kot je novela zakona o zdravstveni dejavnosti, še dodatno šibi in uničuje.

Na to je v javnem pismu poslancem državnega zbora opozorilo tudi več kot 4.000 zdravnikov, ki so posvarili, da bi lahko novela vodila v zmanjšanje števila zdravstvenih storitev in ogrozila nekatere stroke, v katerih že zdaj primanjkuje strokovnjakov.

