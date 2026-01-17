Kaos v zdravstvu se nadaljuje: Čakalne dobe za ultrazvok srca in ožilja so veliko daljše kot prej!

Piše: Nova24tv.si

Namesto krajših čakalnih dob, dostopa do specialista v 30 dneh, osebnega zdravnika za vsakega prebivalca, smo zaradi vladnega postopanja dobili pravcati kaos v zdravstvu. Ideološka vojna, ki je obračunala z zasebnim zdravstvom, in poseg v delo koncesionarjev, se namreč odraža v odhodu specialistov iz javnega zdravstva in v vse daljših čakalnih vrstah. Sedaj se morajo na bistveno podaljšanje čakalnih vrst pripraviti pacienti Splošne bolnišnice Brežice, ki potrebujejo ultrazvok srca in ultrazvok ožilja.

“Pika. Dokončna pika”, v znak kritike nad vladnim postopanjem v zdravstvu na družbenem omrežju X izpostavlja vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec. Slednja razkriva obvestilo iz Splošne bolnišnice Brežice, kjer je navedeno, da se bodo čakalne dobe za ultrazvok srca in vse ultrazvoke ožilja zaradi zmanjšanja obsega dela zunanjega pogodbenega kardiologa, ki bo od januarja 2026 naprej opravljal le še po eno ambulanto mesečno, bistveno podaljšale.

V obvestilu pacientom je priložena tabela, ki razkriva, za koliko konkretno se bodo podaljšale čakalne dobe za ultrazvok srca, vratnih žil, zgornjih vej aorte, ven zgornjih ali spodnjih okončin in celoten ultrazvok ven spodnjih okončin. Kot je mogoče videti, bo moral pacient za redni ultrazvok vseh ultrazvokov ožilja čakati skoraj tri leta?! Več pa spodaj:

Gre za posledico vladne bitke proti zdravnikom in omejevanja svobode dela

V brežiški bolnišnici pacientom predlagajo, da naj preverijo podatke o čakalni dobi pri drugih izvajalcih. “V kolikor se boste odločili za naročilo na preiskavo pri drugem izvajalcu, vas prosimo, da to sporočite naši službi za naročanje, da vam sprostimo napotnico s katero se boste nato lahko naročili pri drugem izvajalcu teh zdravstvenih storitev”, še dodajajo. Da to stanje predstavlja “posledico vladne bitke proti zdravnikom in omejevanja svobode dela”, so jasni v zdravniškem sindikatu Fides.

Potem ko je vlada tik pred božičem poskrbela za “presenečenje” v obliki sprejetja uredbe, s katero bo letos zaradi omejitve števila ortopedskih operacij pri koncesionarjih odpovedanih okoli 4 tisoč operacij, se precej negotovosti pojavlja ob najavah odhodov specialistov. Že lani je namreč zaokrožila vest o odhodu več zdravnikov z oddelka za maksilofacialno in oralno kirurgijo UKC Ljubljana, na začetku leta pa še vest o odhodu kar treh zdravnikov z oddelka za artroskopijo in poškodbe pri športu na Ortopedski kliniki v Ljubljani. “Trije vrhunski specialisti odidejo, operacije komolca ostanejo brez nosilca, MZ pa še naprej greje fotelje. To ni več zgolj nesposobnost – to je zavestno uničevanje zdravstva. Ne gre samo za vprašanje, kdo bo prevzel operacije, temveč – kdo bo izobraževal študente medicine in nove specialiste ortopede? Škoda se multiplicira”, so bili v primeru nedavnih odhodov kritični v Fidesu.

Medtem ko pristojni s svojimi odzivi dajejo vedeti, da jih stanje in opozorila zdravstvene stroke ne ganejo preveč, so pacienti na koncu tisti, ki potegnejo najkrajšo navkljub temu, da za zdravstvene storitve plačujejo iz meseca v mesec. Zlasti taki, ki si storitev v zasebnem zdravstvu ne morejo privoščiti.