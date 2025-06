Kakšni ignoranti! Vlada priznala in potrdila očitke o izkoriščanju vojakov, a dela na tem področju še naprej po starem! Padajo ovadbe!

Piše: Moja Dolenjska

Sindikat vojakov Slovenije, ki ga zastopa predsednik Gvido Novak, je na Specializirano državno tožilstvo RS pred kratkim vložil kazensko ovadbo zoper odgovorne osebe na ministrstvu za obrambo, ki ga vodi Borut Sajovic (Svoboda). Ovadbo so vložili zaradi sodobnega suženjskega odnosa v trgovini z ljudmi s prisilnim delom. Vložili so tudi prvo (vzorčno) tožbo za plačilo bivanja.

Sporočili so, da se vlada dobesedno norčuje iz vojakov in pojasnili, da se od marca 2025 vojakom ukazuje bivanje na določenem kraju ali v enoti in za delo v tem delovnem času poleg plače ne prejmejo niti centa plačila.

Ukazuje se jim po cel teden bivanja, lahko tudi več tednov in mesecev brez vsakršnega dodatnega plačila k osnovni plači.

Več o tem lahko preberete na povezavi: Sindikat vojakov: Vlada se norčuje iz vojakov!

Včeraj pa je sindikat sporočil, da je kazensko ovadbo zoper odgovorne na ministrstvu za obrambo na Specializiranem državnem tožilstvu dopolnil z dokazi, to je dokumenti ministrstva za obrambo.

Po ovadbi prišlo do preobrata

Sporočili so še, da je po podani kazenski ovadbi Sindikata vojakov Slovenije (SVS) prišlo do preobrata, bivanje in pripravljenost vojakov naj bi plačevali, vendar šele po sprejemu zakona, če bo ta sprejet, tudi za nazaj, kar je unikum v kreativnosti saniranja storjene škode in prikrivanja očitanih kaznivih dejanj.

Vlada je s predlogom zakona (Predlog ZSSloV-C) namreč priznala in potrdila vse očitano v podani kazenski ovadbi SVS pred tremi tedni. Hkrati pa so v sindikatu navedli, da jim ves čas od podane kazenske ovadbe odgovorni na ministrstvu za obrambo pojasnjujejo, da bivanje na določenem kraju ali v enoti ne bo in ne more biti plačano. Enako ves čas trdijo že več let v pravdnih postopkih za plačilo pripravljenosti in vzporedno sklepajo poravnave s člani sindikata.

Po le dobrem tednu dni od podane kazenske ovadbe zoper odgovorne na ministrstvu zaradi množičnega ukazovanja in z njim povezanega sodobnega suženjskega razmerja s prisilnim delom kot ene izmed oblik trgovine z ljudmi, s kršenjem temeljnih pravic delavcev in poniževanjem vojakov pod grožnjo kaznovanja z zlorabo uradnega položaja, pa je prišlo do velikega preobrata.

S predlogom zakona želi vladajoča koalicija (Svoboda, SD in Levica) sanirati storjeno premoženjsko škodo pripadnikom Slovenske vojske z očitanimi kaznivimi dejanji tako, da namerava uzakoniti plačevanje bivanja za nazaj od 1. 1. 2025 in plačevanje pripravljenosti v službi za pet let nazaj od uveljavitve predloga zakona, oboje v višini 100 odstotkov urne postavke. Za bivanje urne postavke povprečne plače v RS in za pripravljenost urne postavke zaposlenega.

Iz predloga zakona izhaja, da je namen osumljenih odgovornih na ministrstvu nadaljevanje z nezakonito in kaznivo prakso neplačevanja opravljenega dela, ki se je uveljavila v zadnjih treh do štirih letih, vse do sprejema in uveljavitve predloga novega zakona.

V sindikatu sicer ne vedo in tega tudi ne morejo vedeti, ali bo predlog novega zakona sprejet in uveljavljen, posledično namreč lahko uveljavljena praksa traja še več let. “Tako bodo osumljeni lahko nemoteno nadaljevali z izvajanjem očitanih kaznivih dejanj z množičnim ukazovanjem in z njim povezanim sodobnim suženjstvom s prisilnim delom kot ene izmed oblik trgovine z ljudmi, s kršenjem temeljnih pravic delavcev in poniževanjem vojakov pod grožnjo kaznovanja z zlorabo uradnega položaja,” dodajajo v SVS.

Iz posredovanih dokumentov Specializiranemu državnemu tožilstvu pa jasno izhaja, da se odgovorni že ves čas od sodbe Sodišča EU (07/2021) in Vrhovnega sodišča RS (03/2022) zavedajo, da pripadnikov Slovenske vojske (SV) ne plačujejo v skladu s pozitivnimi predpisi in sodno prakso.

Vsega se zavedajo, vendar vse počnejo po starem

To dokazujejo mnoge sklenjene poravnave in več tisoč tožb, dobljene za vojake oz. pripadnike SV, česar odgovorni na ministrstvu ne zanikajo (tudi ne morejo) in v obrazložitvah predloga novega zakona se pri utemeljevanju rešitev na to sklicujejo, a kljub temu še vedno ukazujejo delo brez tega, da bi pripadnike ustrezno plačevali in tako že ves čas vse do danes in očitno bodo s takšno prakso nadaljevali.

Odgovorni osumljeni na ministrstvu za obrambo so nemudoma po sodbah Sodišča EU (07/2021) in Vrhovnega sodišča RS (03/2022) bili dolžni plačilo dela pripadnikov Slovenske vojske urediti s plačevanjem opravljenega dela in z ustreznim plačilom oškodovanja za pet let nazaj, kot je zastaralni rok po Zakonu o delovnih razmerjih, torej vse od leta 2017 do leta 2022, vendar tega zavestno in načrtno niso storili.

S tem so članom sindikata in pripadnikom Slovenske vojske povzročili veliko premoženjsko škodo in državi povzročili nepotrebne stroške pravdnih postopkov.

V sindikatu se tudi sprašujejo, čemu promocija za zaposlovanje v Slovenski vojski ob takšni praksi, ki mlade zagotovo prej odvrača od zaposlitve v Slovenski vojski kot privablja.

Upajo pa, da bo Specializirano državno tožilstvo storilo vse kar je v njihovi pristojnosti, da se z uveljavljeno prakso preneha in da bodo odgovorni za svoja dejanja odgovarjali.