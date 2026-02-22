Kakšen posmeh delovnim Slovenkam in Slovencem: Levi kandidat se hvali s 300 evri najemnine in potovanji

Piše: P. J. (Nova24TV.si)

Slovenija se že leta utaplja v hudi stanovanjski krizi. Tisoči mladih družin čakajo v dolgih vrstah na neprofitna stanovanja, medtem ko tržne najemnine dosegajo nesprejemljive višine in mnogi komaj shajajo od meseca do meseca. V tem okolju je še posebej boleče, ko se pojavijo primeri, ki kažejo na očitno prednostno obravnavo posameznikov s političnimi povezavami. Medtem ko vi čakate – levi kandidat potuje Nedavni televizijski prispevek na komercialni televiziji je predstavil zgodbo mladega para, Katje Kovše in Nejca Gajška. Par je pridobil neprofitno najemno stanovanje v velikosti približno 60 kvadratnih metrov za zgolj 300 evrov mesečno. Katja Kovše, zaposlena kot učiteljica, je v intervjuju poudarila, da sta se prijavila tudi zaradi prednosti, ki jo razpis daje deficitarnim poklicem, kot je učiteljstvo. Po razpisu sta se uvrstila na drugo mesto. Njen partner Nejc Gajšek, ki kandidira na skupni listi stranke Levica in Vesna, pa je odkrito povedal, da jima nizka najemnina omogoča več svobode – med drugim »kakšno potovanje več ali drugo izkušnjo za otroka«.

Aleš Hojs: G re za klofuto v obraz vsem delovnim ljudem, ki z davki polnijo proračun, sami pa o potovanjih le sanjajo!



Ta izjava je sprožila val ogorčenja na družbenih omrežjih, predvsem na platformi X. Nekdanji minister za notranje zadeve Aleš Hojs (SDS) je v svoji značilno ostri objavi ostro obsodil primer kot dokaz sistemskega nepotizma pod trenutno vlado. »Medtem ko tisoče mladih družin v Sloveniji zaman čaka na dostojno streho nad glavo in pod težo visokih tržnih najemnin komaj preživi mesec, se v javnosti pojavljajo zgodbe, ki razgaljajo vso sprevrženost trenutne stanovanjske politike,« je zapisal Hojs. »Primer kandidata skrajne levice, ki se v medijih hvali z ugodnim stanovanjem, je le vrh ledene gore sistemskega nepotizma, ki smo mu priča pod trenutno oblastjo.«

Hojs je poudaril, da gre za klofuto v obraz vsem delovnim ljudem, ki z davki polnijo proračun, sami pa o potovanjih le sanjajo. “Stanovanja bi morala biti dostopna tistim, ki ustvarjajo vrednost, ne pa političnim podmladkom,” je dodal in uporabil ključnik #najvamnezdrsnedvakrat kot opozorilo pred ponavljanjem podobnih vzorcev. V nadaljnjih objavah je Hojs primer označil za tipičen primer, kako aktualna oblast gradi stanovanja z denarjem davkoplačevalcev in jih nato deli svojim podpornikom – »komunisti so jih izšolali«, je zapisal v eni od objav.