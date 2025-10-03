Kako to, da v zadevi Bobnar proti Golobu ni vložena neposredna obtožnica?

Piše: C. Š. (nova24tv.si)

Specializirano državno tožilstvo je na ljubljansko okrožno sodišče danes vložilo zahtevo za sodno preiskavo proti predsedniku vlade Robertu Golobu v zadevi Bobnar. Vse kaže, da gre za načrtno zavlačevanje tožilstva, da bi Goloba še nekaj časa ohranili na oblasti in si kupili dragocen čas.

Tožilka Blanka Žgajnar je za Televizijo Slovenija potrdila, da je bila v zadevi zoper eno fizično osebo vložena zahteva za sodno preiskavo.

Pred letom dni je policija na Specializirano državno tožilstvo podala kazensko ovadbo zoper premierja Goloba zaradi suma kaznivega dejanja dajanja daril za nezakonito posredovanje. Premierju so očitali kaznivo dejanje po drugem odstavku 264. člena kazenskega zakonika iz poglavja kaznivih dejanj zoper uradno dolžnost, javna pooblastila in javna sredstva.

Golob je tedaj očitke zavrnil, saj da gre za besedo proti besedi dveh politikov. Bobnarjeva, ki je zaradi spora z Golobom odstopila s funkcije ministrice za notranje zadeve, pa je vseskozi stala za svojimi navedbami o Golobovem vmešavanju v policijo.

Zakaj je tožilstvo med zavrženjem in obtožnico izbralo tretjo pot?

Tožilstvo bi lahko ovadbo policije zavrglo, lahko bi vložilo neposredno obtožbo, odločilo pa se je vložiti zahtevo za sodno preiskavo. Gre za nenavadno potezo tožilstva, kar nam je potrdilo več pravnikov, specialistov kazenskopravne stroke. Če se namreč izkaže, da je sum za očitana kazniva dejanja utemeljen, bi moralo tožilstvo vložiti neposredno obtožnico in začeti kazenski postopek. Dokazi so bili namreč javno predstavljeni na obe straneh, potrdil jo je tudi premier Golob. Prav tako je prišlo do posledic kaznivega dejanja – “nepravi ljudje” oziroma “janšisti” so bili odpuščeni.

S tem bi se bil Golob prisiljen braniti hudih očitkov, vrstili bi se pozivi k odstopu. To je namreč napovedal tudi sam, zato v tem primeru brez zadržkov špekuliramo, da gre za načrtno zavlačevanje tožilstva, ki spada pod izvršno vejo oblasti in ga vodi Darja Šlibar, mama vidne članice Gibanja Svoboda Nike Podakar.

Z Golobovim primerom gre že za drugo sporno potezo Specializiranega državnega tožilstva, spomnimo naj, da so v torek v zgodnjih jutranjih urah policisti obiskali nekdanjega ministra Janševe vlade Aleša Hojsa. Postopek namreč usmerja prav Specializirano državno tožilstvo Darje Šlibar, pod preiskavo pa se je podpisala preiskovalna sodnica Irena Topolšek iz afere Trenta.