“Kako naj bo kultura ljudi na nivoju, če vsak dan gledajo politike, ki javno lažejo, manipulirajo in uničujejo Slovenijo.”

Piše: Celjski glasnik

Potem ko je bila pretekli teden Slovenija priča krvavemu dogodku na Bavarskem dvoru, ko je “povratnik” z nožem napadel voznika avtobusa, so se odprla še druga vprašanja o nekulturnosti med državljani Slovenije.

Ljudje vse bolj in bolj ugotavljajo, da smo kot družba postali izredno nekulturni in človek dejansko nima več posluha za sočloveka.

Kako naj bo kultura “visoka” oziroma na nivoju, če pa ljudje vsak dan gledajo politike, ki javno lažejo, manipulirajo in uničujejo Slovenijo, ti politiki, ki bi morali biti vzor ostalim, pa nimajo kulture, niti morale. Znano je tudi, da se slabih navad prej navadiš kot dobrih.… https://t.co/OZzgyQTteb — Dr. Robert Rozic (@robert_rozic) November 15, 2025

Uporabnik družbenega omrežja tako dejansko opisuje vsak danjik, ki razkriva kako brezbrižni smo ljudi, do udeležencev v prometu ali vsakdanjem življenju. Tako opisuje, kako LPP vsako leto izgubi deset odstotkov prihodkov, ker ljudje ne želijo plačevati prevoza z avtobusi, kako smo na lestvici kulture vse nižje, ko gre za soljudi v cestnem prometu in skrbi za varnost drugih udeležencev.

