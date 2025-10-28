Kako je ugrabljena “depolitizirana” RTV izdala Dolenjce

Piše: Mitja Iršič

Poročanje RTV Slovenije o tragediji v Novem mestu daje jasen indic, da je bila “depolitizacija” RTV Slovenija v resnici prevzem javnega medija s strani leve politike RTV, saj se v času po tragediji obnaša kot glavna piar izpostava Golobove vlade, še bolj pa lika in dela Roberta Goloba. Niti Ukom ni tako zelo učinkovit pri branjenju vlade. Pri tem se depolitizirani poslužujejo vseh taktih, od relativizacije dogodka do lažnih poudarjanj vrlin trenutne oblasti.

Da bodo poročali na tak način, da branijo vlado, je bilo pozornemu gledalcu jasno že od kar se je v nedeljo zjutraj začelo šepetati, da je Rom ubil priljubljenega Novomeščana. Najprej o zadevi sploh niso poročali. Nato z zakasnelimi novicami, da je žrtev na intenzivni negi, čeprav je že večina drugih medijev poročala o smrti. Nato z neokusnimi izjavami odstopljenega ministra Boštjana Poklukarja, “da je situacija na Dolenjskem varnostno nestabilna že dlje časa” (beri: krive so prejšnje vlade).

Na včerajšnji osrednji informativni oddaji Dnevnik pa so presegli vse meje dobrega okusa. Prestopljen je bil rubikon od poročanja v čisto pravi medijski piar oddelek vlade. Dnevnik je vodil Saša Krajnc, novinar RTV Slovenija, ki se rad fotografira s člani trenutne skrajno leve vlade.

Nacionalka želi prikazovati, da so razmere pod kontrolo

Prvi prispevek je bil o tem, kako suvereno policija opravlja svoje delo, opremljen s kadri policije in specialcev, ki se po Novem mestu sprehajajo z orožjem. Poročali so o tem, kako je “policija po dogodku okrepila nadzor in na območjih ob romskih naseljih, kot sta Brezje Žabjak in Dobrška vas pri Škocjanu, in da so prisotne posebne policijske enote.” Našli so celo naključne mimoidoče, ki opažajo, da povečana prisotnost policije umirja razmere! Sporočilo državljanom je bilo jasno: Golobova vlada suvereno opravlja svoje delo, državljani so zopet varni, marca obkrožite Gibanje Svoboda, če želite, da bo še naprej tako lepo.

Nato so poudarili, da bodo na izredni seji občinskega sveta, ki bo potekala danes, prisotni tudi člani vlade. Mestna občina bo omogočila neposreden prenos zborovanja in brezplačno parkiranje za udeležence, policija pa bo zagotavljala red in varnost (beri: policija dela suvereno!). Občani pa so bili pozvani, da se shoda udeležijo mirno (beri: da ne bo kakšen incident proti kakšnemu izmed članov vlade, kot je bil tisti slavni “Sam stran od moj’ga šanka!”)

Türk in Petrovec kot vladna odposlanca

Nato je sledil prispevek z izjavo nekdanjega predsednika Danila Türka (znanega po svojih iracionalno naklonjenih stališčih do fašistične Rusije in povojnih pobojev), ki je izrazil sožalje družini ubitega Aleša Šutarja, a hkrati opozoril, “da se tragičnih dogodkov ne sme zlorabiti za politične igre” in opozoril na “etično razsežnost odstopov ministrov in sistemske težave, ki so posledica dolgoletne neučinkovite politike države do romske skupnosti.” Njegovo sporočilo se je jasno in koherentno inkorporiralo v provladni vodilni motiv Dnevnika: Türk državljanom sporoča, da opozicija nima pravice opozarjati na to, da so bile rešitve, zaradi katerih bi bil Šutar danes živ, predlagane, pa jih je zaradi politikantstva zavrnila. Prav tako krivda ni na strani vlade, ampak gre za “dolgoletne neučinkovite politike države”, torej je treba gledati daleč v preteklost (najraje v leta 2004–2008, 2012–2013 in 2020–2022 …), ta vlada pa z nasiljem, ki je eksplodiralo po letu 2022, seveda nima ničesar.

Nato je sledila izjava penologa, Bavconovega učenca in enega glavnih ideologov permisivne kaznovalne politike slovenskega pravosodja – Dragana Petrovca. Njega kot po navadi najbolj skrbi za povzročitelje, ne za žrtve – pravi, “da tragičnega dogodka ne bi smeli uporabiti za zaostrovanje zakonodaje in kaznovalne politike”, ter poudari, “da so zahteve po oboroževanju nevarne in ignorirajo zaščito ranljivih skupin.” Zraven je še mimogrede pohvalil vlado, češ opozicija poziva k odstopu vlade, medtem ko koalicija poudarja strpnost in zavračanje hujskaštva. Njegovo sporočilo je bilo zopet jasno: kaznovalna zakonodaja, kjer po cesti hodijo klinični psihopati, povsem zmožni moriti civiliste, je povsem v redu. Dolenjci pa se nikakor ne smejo braniti sami: v položaju fetusa morajo počakati na prihod policije čez 40 minut, medtem ko jih romske tolpe brcajo v glavo, trebuh in hrbet. Hkrati smo lahko srečni, da imamo tako strpno vlado, ki zavrača hujskaštvo – za razliko od opozicije.

Primerjava s primerom v Grosuplju relativizira trpljenje Dolenjcev

Depolitizirani sicer ne bi bili depolitizirani, če ne bi poskrbeli še za odvratno relativizacijo dogodka v Novem mestu, rekoč, da so “dogodki v Novem mestu sprožili primerjave s prejšnjim mandatom, ko med vladavino Janeza Janše dva Roma v Izoli na krut način ubila 77-letnega Slavka Knaflja, a ni prišlo do političnih odstopov.” Poudarili so, da takrat npr. ni odstopil notranji minister Aleš Hojs.

Kakšno norčevanje iz Dolenjcev in njihovega trpljenja s strani javnega medija! Dogodek v Grosuplju je bil povsem izoliran incident, ki se je zgodil nekje globoko v gozdu kot primer naključnega oportunističnega kriminala. Razmere v Novem mestu in širši Dolenjski so nevzdržne že od začetka tega mandata. To vedo povedati vsi, ki živijo z Romi. Več civilistov je bilo hudo poškodovanih, med njimi šoloobvezni otrok – ta je utrpel poškodbe, ki ga bodo spremljale vse življenje. Že tri leta neprestano objavljamo slike okrvavljenih domačinov, vlomi, ropi, kraje avtomobilov, nevarne vožnje z neregistriranimi avtomobili in skuterji so vsak dan del dolenjske črne kronike, kar se v prejšnjem mandatu ni dogajalo.

V Kočevju, Brežicah, Novem mestu si ljudje zvečer sploh ne upajo iz stanovanj. Celo sam minister za notranje zadeve je pred odstopom razmere opisal kot “varnostno nestabilne”. Vlada je torej vedela, da je prišlo do kolapsa varnostnih struktur, pa ni naredila ničesar. Širokoustila se je, da učinkovito skrbi za varnost, da policija obvladuje zadeve, medtem ko so se domačinom celo posmehovali in jim govorili, da pretiravajo in celo, da zadeve izrabljajo za politične namene. Gre za sistemski val nasilja, ki spominja na ameriška mesta, kjer vladajo demokratski župani in Sorosevi državni tožilci. Zato bi morala vlada in direktor policije Damjan Petrič odstopiti in zato to nima nobene veze z osamljenim incidentom sredi gozda v Grosuplju.

Dnevnik kot prikaz “depolitizacije”

Včerajšnji Dnevnik je bil prikaz trenutnega stanja na RTV Slovenija. Videti je, da so novinarji in uredniki prestopili tisto mejo, kjer bi bili le poročevalci o dogodkih. Jasno so se postavili na vladno stran in poročali tako, kot da to počnejo v vladinem imenu, z argumenti predstavnikov vlade, na nič kaj subtilen način: ustvarjanje vtisa, kot da policija suvereno opravlja svoje delo, izjave dveh smešno pristranskih komentatorjev, neumna primerjava s povsem drugačnim primerom umora (edina skupna točka je etnična pripadnost povzročiteljev), ki lahko služi izključno relativizaciji vsakodnevnega trpljenja Dolenjcev.

Če Dolenjci do včeraj niso bili prepričani, na čigavi strani je javni medij, zdaj vedo. Niso na njihovi, ampak na strani elite v Ljubljani, ki navadnim smrtnikom v Novem mestu, Kočevju, Brežicah pridiga iz svojih varnih vladnih palač, obkroženih s specialci in varnostnimi službami.