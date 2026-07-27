Kako je Janković prodajal družinske “pufe” razvpitemu Janu Becu

Piše: Nova24tv.si

Ko je ljubljanski župan Zoran Janković prodal svoje dolgove razvpitemu Janu Becu, se tega ni obešalo na velik zvon in se ga pozivalo k odstopu. Ta se bo jeseni potegoval še za en županski mandat.

V zvezi z Zoranom Jankovićem, ki je doslej že kar šestkrat slavil na lokalnih volitvah v Ljubljani, so Finance leta 2022 poročale, kako je ta s prodajo terjatev do Electe uspel zaslužiti 640.947,85 evra. Posel pa je potekal preko dolgoletnega poslovnega partnerja Jana Beca in njegovega podjetja AEGIS.

Spomnimo. Notarski zapisi, ki so jih pridobili na portalu Info360, so razkrili, da je ljubljanski župan februarja 2022 prevzel dolgove svoje soproge in snahe Ursule Gawish, ki sta si pri Becu oziroma njegovem podjetju AEGIS izposodili skupaj okoli 400 tisoč evrov, pri čemer sta bili posojilni pogodbi večkrat aneksirani. Na isti dan, ko je dolgove prevzel, je Janković Becu prodal svojo terjatev do Electa Holdinga, vredno več kot milijon evrov, skupaj z več kot 600 tisoč evri obresti.

Dogovor med Jankovićem in Becom je predvideval pobot dolgov soproge in snahe, preostanek – dobrih 640 tisoč evrov – pa je bil nakazan na županov račun. Ob tem se je seveda marsikomu postavilo poglavitno vprašanje, čemu sta se županovi družinski članici sploh zadolžili pri podjetju brez prihodkov namesto pri njem samem. Dodatno pa je vzbudilo pozornost, da ima podjetje AEGIS odprte bančne račune v Belgiji, Luksemburgu in na Irskem, saj podjetje ne izkazuje poslovnih prihodkov.

Ob vsem tem se je tudi odprlo vprašanje, od kod je podjetje AEGIS sploh pridobilo sredstva za izplačilo županu. Znano je namreč, da je Bec povezan tudi z Electa Holding, ki je v solastništvu Jankovićevih sinov in prav tako že leta ne ustvarja prihodkov, ustvarja celo izgubo (od leta 2020). Zadolževanje bi lahko predstavljalo odgovor na vprašanje, a pri tem se pojavi vprašanje, kdo bi sploh posodil denar podjetju brez prihodkov in zakaj bi se za to potezo sploh odločil? Že v preteklosti je Bec, partner sestrične Damijana in Jureta Jankovića, sicer preko svojih podjetij odkupoval milijonske terjatve do podjetij iz skupine Electa. Na ta način je postal nekakšen prijateljski upnik, ki je imel ključno vlogo, da je vse skupaj pripeljalo do odpisa večmilijonskega dolga družini Janković.

Septembra bo potekala dražba večinskega deleža podjetja Artisan Turizem, ustanovljenega s strani družbe Electa Inženiring, ki ga lastniško obvladuje družina Janković. V zvezi s tem smo prejšnji mesec poročali, da se je ponovno pojavilo ime Jana Beca, zaradi česar lahko marsikdo pride do sklepa, da bo očitno tudi tokrat reševal premoženje družine Janković (več tukaj). A medtem, ko se Janković navkljub številnim aferam s podporo leve oligarhije, ki mu je izkazala podporo ob najavi vnovične županske kandidature, brez ovir podaja v boj za župana prestolnice.